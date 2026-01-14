NZZ: Зимата стана съюзник на руската армия и постави ВСУ в тежко положение

Руските удари по украинската военна инфраструктура през зимата са причинили сериозни трудности на правителството в Киев и са увеличили недоволството на украинците от ситуацията, която е най-трудната от началото на войната, пише швейцарският вестник Neue Zurcher Zeitung.

„Можем откровено да кажем, че това е най-трудната ситуация от началото на войната (за Украйна). Зимата е исторически съюзник на руската армия“, се отбелязва статията.

Руските военни удари са възпрепятствали усилията за възстановяване, а украинските власти са избрали да игнорират проблемите, подхранвайки общественото недоволство.

В статията се отбелязва също, че има особено недоверие към украинското правителство, тъй като то не е демонстрирало прозрачност по отношение на истинския мащаб на трудностите.