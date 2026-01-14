ИТН се врътнаха, Законът за НСО не мина в зала при прегласуването

Депутатите отхвърлиха промените в Закона за Националната служба за охрана (НСО) след поискана процедура по прегласуване от Хамид Хамид от „ДПС – Ново начало“.

Решението беше взето след 30-минутна почивка, след която в пленарната зала възникна спор относно допустимостта на самото прегласуване. Лидерът на „Продължаваме промяната“ и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев заяви, че искането за прегласуване е било направено със закъснение.

„Искането за прегласуване дойде около 10 минути след като беше направено гласуването и след като заместник-председателят на Народното събрание даде думата за отрицателен вот на Наталия Киселова. Няма как да има прегласуване на първо четене“, посочи Василев.

Той предложи вместо това да се пристъпи към разглеждане на законопроекта на второ четене още в същия ден, като подчерта, че всеки народен представител има право да гласува „против“, ако не е съгласен.

Въпреки възраженията, процедура по прегласуване все пак беше проведена, но и при нея Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за НСО не събра необходимата подкрепа.

Резултати от прегласуването

„За“ – 99 народни представители

– 99 народни представители „Против“ – 95

– 95 „Въздържал се“ – 28

Подкрепили законопроекта

Подкрепа за промените дадоха:

36 депутати от ПП-ДБ

31 от „Възраждане“

3 от БСП – ОЛ

11 от АПС

10 от МЕЧ

8 от „Величие“

Гласували „против“

Законопроектът беше отхвърлен с гласовете на:

63 депутати от ГЕРБ-СДС

27 от ДПС – Ново начало

1 от БСП – ОЛ

4 нечленуващи в парламентарна група

„Въздържал се“

С „въздържал се“ гласуваха:

11 депутати от БСП – ОЛ

16 от „Има такъв народ“

1 независим народен представител

По време на първото гласуване ИТН подкрепи предложения законопроект за премахване на охраната от НСО на депутати. Не е ясно какво наложи партията на Слави Трифонов да промени позицията си и след 30-минутна почивка и последващо прегласуване. Благодарение на тяхното „въздържал се“ законът не успя да събере необходимото мнозинство и да бъде приет на първо четене. Така интригата се задълбочава за очакваното второ четене, когато окончателно ще се вземе решение по предложения законопроект. Ако той не мине, това означава, че депутатите Делян Пеевски и Бойко Борисов реално ще могат да продължат да ползват охрана, както досега.