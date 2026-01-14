Обвиниха Юлия Тимошенко в подкуп на депутати от Върховната Рада

Служители на антикорупционните служби в Украйна обвиниха лидера на партията „Батькивщина“ Юлия Тимошенко в подкупване на депутати от Върховната Рада, съобщава „Украинская правда“, позовавайки се на източници.

Според източника, Тимошенко е била обвинена тази сутрин от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и Специализираната прокуратура за борба с корупцията.

По-рано беше съобщено, че партийният офис на Тимошенко в Киев е бил претърсен през нощта във връзка с подкупване на членове на Върховната рада.

Тимошенко потвърди информацията, че й е връчено обвинение и че са претърсени офисите на партията.

Тя „категорично отхвърля всички абсурдни обвинения“.

„Само гръмки публични изявления онлайн без никакви доказателства. Претърсването беше грандиозен PR трик. Не откриха нищо, така че просто взеха служебните ми телефони, парламентарните документи и личните ми спестявания, които са изцяло разкрити в официалната ми декларация за имущество“, написа Тимошенко.

Тя смята това за опит за елиминирането й като политически съперник.