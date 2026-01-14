Още една катастрофа с трамвай в София, има сериозни щети

Голяма верижна катастрофа е станала на светофар на столичния булевард „Рожен“ в ж.к. „Свобода“, става ясно от кадри, публикувани във Фейсбук групата „Катастрофи в София“.

По наличната информация в инцидента са участвали най-малко пет леки автомобила и автобус от градския транспорт. На снимките се виждат сериозни материални щети по превозните средства.

Към момента няма данни за пострадали хора. Причините за катастрофата все още не са официално установени.