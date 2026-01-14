НА ЖИВО
      сряда, 14.01.26
          Парламентът обсъжда промени в ключови закони и закриване на комисията „Сорос"

          14 януари 2026 | 20:52
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Депутатите ще гласуват на първо четене в четвъртък промените в Закона за Националната служба за охрана, предаде репортер на БГНЕС. Законодателните изменения са сред основните точки в дневния ред на Народното събрание.

          Освен това се очаква първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, както и на промените в Закона за управление на отпадъците, които засягат както финансови механизми за обучение, така и регулации в сектора на екологията.

          Народните представители ще вземат решение и за предсрочно прекратяване на дейността на Временната комисия, създадена за установяване на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации в България. Комисията бе натоварена да проверява финансирането на български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и възможни връзки с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт.

          В дневния ред е включено още първо четене на промените в Закона за железопътния транспорт, които засягат регулирането и функционирането на сектора, както и второ гласуване на измененията в Закона за защита на потребителите.

          Очаква се обсъжданията да очертаят приоритетите на парламента в условията на засилено политическо напрежение и ограничен времеви хоризонт за законодателна дейност.

          - Реклама -

