Народното събрание одобри на първо четене законодателни промени, внесени от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), които предвиждат ограничаване на обхвата на Националната служба за охрана (НСО). Текстовете бяха приети почти без дебати в пленарната зала, въпреки че срещнаха съпротива от определени политически сили.

- Реклама -

При гласуването „против“ се обявиха парламентарните групи на ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“. Отрицателен вот дадоха също един народен представител от БСП, както и независимите депутати от АПС, свързани с Ахмед Доган. Любопитен детайл е, че точката бе включена в дневния ред по предложение на групата на Делян Пеевски („ДПС-Ново начало“), която впоследствие не подкрепи законопроекта в зала.

Основната цел на промените е НСО да концентрира дейността си изключително върху опазването на лица, заемащи висши държавни длъжности. Заплахите срещу лица извън този кръг ще бъдат поемани от структурите на Министерството на вътрешните работи (МВР), и по-конкретно от Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. В момента дирекцията вече охранява държавни служители при конкретна заплаха, свързана с функциите им.

Досега действащият чл. 23 от Закона за НСО позволяваше на специализирана комисия (включваща началника на НСО, председателя на ДАНС и главния секретар на МВР) да преценява кои депутати или други лица са „важни за националната сигурност“ и се нуждаят от охрана. Новите текстове премахват тази възможност.

В мотивите на вносителите се посочва: „Поради тази причина се предлага отмяна на две от основанията за използване на охрана от НСО, а именно за народните представители и за други лица , за коитокомисията по чл. 23 от Закона за НСО прави преценка, че са важни за националната сигурност“.

От ПП-ДБ аргументират реформата с нуждата от премахване на политическото влияние върху службата. „С предлаганите изменения се цели НСО да бъде върната към първоначалното ѝ предназначение – охрана на ограничен кръг лица, заемащи висшите държавни длъжности, а именно: председател на Народното събрание, министър-председател и президент, при ясни и публично защитими критерии, без възможност за политическо или неформално влияние върху това кой ползва ресурсите на службата“, пишат вносителите.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов защитава тезата, че народните представители не бива да имат привилегирован статут. „Няма смисъл Пеевски да се разхожда с охрана по-голяма от тази на председателя, премиера и президента взети заедно“, заяви Божанов от парламентарната трибуна.

Законопроектът предвижда и промяна в статута на служителите на НСО с административни функции, като се предлага те да преминат към режима на Закона за държавния служител. Това цели по-висока прозрачност, ясни правила за кариерно развитие и политическа неутралност.

По време на обсъждането Златан Златанов от „Възраждане“ отправи обвинения към вносителите за плагиатство на негов по-ранен законопроект. Николай Радулов от партия МЕЧ изрази принципна подкрепа за свиването на охранявания кръг, но настоя в списъка за защита да останат заместниците на председателя на парламента, премиера и президента.

В края на процедурата Божидар Божанов предложи текстовете да бъдат гласувани веднага и на второ четене. Водещият заседанието Костадин Ангелов обаче отхвърли искането с аргумента, че има направени предложения между двете четения. Маноил Манев от ГЕРБ определи промените като „неработещи“ в настоящия им вид и прогнозира, че няма да бъдат приети окончателно, а Хамид Хамид поиска почивка от името на „ДПС-Ново начало“.