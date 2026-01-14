На заседанието на 14 януари 2026 г. председателят на 51-вото Народно събрание официално представи справка за държавните органи, за които парламентът следва да проведе избори поради изтичане или предсрочно прекратяване на техните мандати. Списъкът обхваща ключови позиции в съдебната система, службите за сигурност и регулаторните органи.

- Реклама -

В рамките на съдебната власт предстои избор на 11 членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание, които ще попълнят Съдийската и Прокурорската колегия. Освен това трябва да бъде избран главен инспектор в Инспектората към ВСС, както и 9 инспектори.

Ключов акцент в представената справка е изборът на ръководители на службите за сигурност. По предложение на Министерския съвет парламентът трябва да избере председатели на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО).

Процедурите засягат и редица регулаторни и контролни органи. Списъкът включва избор на член на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в областта на водоснабдяването и канализацията, както и член на Съвета за електронни медии (СЕМ). Предстои попълване на състава на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (четирима членове) и Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол (трима членове).

Сред вакантните позиции са председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, заместник-председател и трима членове на същата комисия. Необходимо е да бъдат избрани и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията, както и председател и шестима членове на Националния съвет за българите, живеещи извън Република България.

Справката отчете и предсрочно прекратен мандат на един член на Фискалния съвет, както и необходимостта от избор на председател на Икономическия и социалния съвет по предложение на Министерския съвет.

Председателят на Народното събрание уточни, че проектите на решения за провеждане на тези процедури ще бъдат включени в програмата за работа на парламента, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.