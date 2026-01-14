НА ЖИВО
          Първо заседание на парламента за 2026 г.: Депутатите започват с промени в Изборния кодекс

          Снимка: БГНЕС
          Народното събрание провежда първото си заседание за 2026 г., като основният акцент в работата на депутатите пада върху промените в изборното законодателство. Според обявения дневен ред, народните представители ще започнат с гласуване на предложението за премахване на охраната от НСО за депутатите. В програмата са включени още обсъждания на мерки за контрол върху цените на основните стоки и услуги, както и корекции в правилата за провеждане на референдуми.

          Въпреки разнообразния дневен ред, фокусът на първия работен ден е насочен към Изборния кодекс (ИК). Очаква се парламентарната комисия по правни въпроси да заседава днес, за да разгледа на първо четене предложенията на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), внесени в края на миналата година. Те настояват за връщане на машинното гласуване, като в мотивите си посочват, че това ще доведе до значителен спад на недействителните гласове и ще намали грешките в изборните протоколи.

          Вносителите от ПП-ДБ се надяват промените да повишат прозрачността и да ускорят отчитането на резултатите. Божидар Божанов коментира ситуацията с думите: „Машините „скенери“ за гласуване са измамен ход, запазват схемите за купен вот“. Коалицията организира и протест в защита на машинния вот, като алармира, че партиите, подкрепящи кабинета в оставка „Желязков“, вече имат уговорка за промените в ИК. Те призоваха гражданите да излязат на протест с искане за честни избори.

          От „Възраждане“ също декларираха подкрепа за 100% машинно гласуване, но с условие за пълно контролно броене на разписките. От „Има такъв народ“ (ИТН) предлагат въвеждането на нови сканиращи устройства, като твърдят, че доставката им е възможна преди вота, който се очаква в края на март. Формацията на Слави Трифонов заяви готовност да реализира третия мандат.

          Правната комисия трябва да гласува и общ законопроект за второ четене, обединяващ предложенията на „Възраждане“, ИТН, БСП, „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“.

          1 коментар

          1. Да припомним малко факти.

            Машинното гласуване беше въведено от ГЕРБ, чрез промени в Изборния кодекс, приети от 44-тото Народно събрание през 2019–2020 г. Правителството Борисов-3 осигури финансиране и ЦИК ги достави.

            Досега в България три пъти е имало изцяло машинно гласуване и три пъти е имало различни победители – ГЕРБ, ИТН и ПП. Изводът е, че машините не печелят избори, а само ги документират.

            Софтуерът на машините е напълно открит за проверка от всички партии и всички разписки се броят от членовете на СИК.

            На последните избори, проведени на хартия, Конституционния съд откри разминавания между действителни бюлетини и протоколите, както и манипулиране на протоколи и гласове. КС установи 16 незаконно избрани депутати и нова партия влезе в парламента.

            Пеевски спечели в Пазарджик с хартиени бюлетини.

            Просто Борисов и Пеевски знаят, че не могат да спечелят предстоящите избори и искат да ги фалшифицират.
            От Явор Джумалиев

