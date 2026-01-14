НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИкономика

          Петролопроводът Солун–Скопие възобнови работа след над десетилетие

          0
          12
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Петролопроводът Солун–Скопие беше пуснат отново в експлоатация в последния ден на годината, като първата пратка вече е доставена, а втора се очаква в близко време. Това съобщи изпълнителният директор на HelleniQ Energy Андреас Сиамисис, цитиран от гръцката агенция АНА-МПА.

          - Реклама -

          По думите му трасето ще функционира като „вертикален“ коридор за снабдяване с горива, като основният пренос ще бъде на дизелово гориво.

          Петролопроводът ще играе ключова роля като вертикален енергиен коридор за региона, подчерта Сиамисис.

          Съоръжението не беше използвано от 2013 г., а максималният му капацитет достига до 2,5 млн. тона годишно, което го превръща в значим елемент за енергийната сигурност и логистиката между Солун и Скопие.

          Петролопроводът Солун–Скопие беше пуснат отново в експлоатация в последния ден на годината, като първата пратка вече е доставена, а втора се очаква в близко време. Това съобщи изпълнителният директор на HelleniQ Energy Андреас Сиамисис, цитиран от гръцката агенция АНА-МПА.

          - Реклама -

          По думите му трасето ще функционира като „вертикален“ коридор за снабдяване с горива, като основният пренос ще бъде на дизелово гориво.

          Петролопроводът ще играе ключова роля като вертикален енергиен коридор за региона, подчерта Сиамисис.

          Съоръжението не беше използвано от 2013 г., а максималният му капацитет достига до 2,5 млн. тона годишно, което го превръща в значим елемент за енергийната сигурност и логистиката между Солун и Скопие.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Вучич подкрепи Орбан в международна кампания с лидери на европейската крайна десница

          Красимир Попов -
          Президентът на Сърбия Александър Вучич се включи в предизборната кампания на унгарския премиер Виктор Орбан за парламентарните избори в Унгария, като участва в промоционален...
          Политика

          Скандалът „Predator“ в Гърция започнал като публично-частно партньорство, заяви свидетел в съда

          Красимир Попов -
          В началните етапи на скандала със шпионския софтуер Predator, използван срещу политици, журналисти и други лица, са участвали както представители на гръцката държава, така...
          Политика

          Русия пое контрол над дъщерно дружество на Rockwool с четири фабрики

          Красимир Попов -
          Датската компания за изолационни материали Rockwool съобщи, че руските власти са разпоредили поемането на контрол над нейното местно дъщерно дружество, което включва четири фабрики...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions