Петролопроводът Солун–Скопие възобнови работа след над десетилетие

Петролопроводът Солун–Скопие беше пуснат отново в експлоатация в последния ден на годината, като първата пратка вече е доставена, а втора се очаква в близко време. Това съобщи изпълнителният директор на HelleniQ Energy Андреас Сиамисис, цитиран от гръцката агенция АНА-МПА.

По думите му трасето ще функционира като „вертикален“ коридор за снабдяване с горива, като основният пренос ще бъде на дизелово гориво.

Петролопроводът ще играе ключова роля като вертикален енергиен коридор за региона, подчерта Сиамисис.

Съоръжението не беше използвано от 2013 г., а максималният му капацитет достига до 2,5 млн. тона годишно, което го превръща в значим елемент за енергийната сигурност и логистиката между Солун и Скопие.