Планът за прекратяване на войната в Газа навлиза във Втора фаза с фокус върху разоръжаването на „Хамас“

Планът за прекратяване на войната в Ивицата Газа преминава към Втора фаза, чиято основна цел е разоръжаването на „Хамас“, въпреки серията израелски удари, нанесени по време на действащото примирие.
Това заяви Стив Уиткоф, пратеник на Доналд Тръмп.
Втората фаза предвижда създаването на 15-членен палестински технократичен комитет, който да поеме управлението на Ивицата Газа след края на войната. Формирането на този орган беше обявено по-рано днес от Египет, който е ключов посредник в преговорите и близък съюзник на Съединените щати.
По думите на Уиткоф, Втора фаза поставя началото на пълната демилитаризация и възстановяване на Газа, като централен елемент е разоръжаването на всички неупълномощени въоръжени формирования.
Изявлението бележи решителна промяна от режим на примирие към фаза на политическа и военна трансформация на Газа, в която Вашингтон ясно обвързва бъдещото възстановяване с пълната демилитаризация на територията.
