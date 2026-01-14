Планът за прекратяване на войната в Газа навлиза във Втора фаза с фокус върху разоръжаването на „Хамас“

Планът за прекратяване на войната в Ивицата Газа преминава към Втора фаза, чиято основна цел е разоръжаването на „Хамас“, въпреки серията израелски удари, нанесени по време на действащото примирие.

- Реклама -

Това заяви Стив Уиткоф, пратеник на Доналд Тръмп.

„Обявяваме старта на Втора фаза от 20-точковия план на президента за прекратяване на конфликта в Газа, с преход от примирие към демилитаризация, технократично управление и възстановяване“, написа Уиткоф в социалната мрежа X.

Втората фаза предвижда създаването на 15-членен палестински технократичен комитет, който да поеме управлението на Ивицата Газа след края на войната. Формирането на този орган беше обявено по-рано днес от Египет, който е ключов посредник в преговорите и близък съюзник на Съединените щати.

По думите на Уиткоф, Втора фаза поставя началото на пълната демилитаризация и възстановяване на Газа, като централен елемент е разоръжаването на всички неупълномощени въоръжени формирования.

„Съединените щати очакват „Хамас“ да изпълни изцяло своите задължения, включително незабавното връщане на последния загинал заложник. Неспазването на тези условия ще доведе до сериозни последици“, подчерта американският пратеник.

Изявлението бележи решителна промяна от режим на примирие към фаза на политическа и военна трансформация на Газа, в която Вашингтон ясно обвързва бъдещото възстановяване с пълната демилитаризация на територията.