Politico: ЕС се готви да предложи на Тръмп сделка за Гренландия

Европейските лидери разработват споразумение за бъдещето на Гренландия, за да може Доналд Тръмп да го представи като победа, без да разрушава съюза, който гарантира сигурността на Европа, съобщава Politico.
Според трима дипломати и служител на ЕС се обсъждат предложения за укрепване на арктическата сигурност чрез НАТО и за отстъпки на САЩ по отношение на добива на минерали.
Германският външен министър Йохан Вадефул заяви след среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио: „В крайна сметка винаги стигаме до общо заключение с Вашингтон“, добавяйки, че разговорите са били окуражаващи.
Германският канцлер Фридрих Мерц изрази надежда за „взаимно приемливо решение“ в рамките на НАТО. Министрите на външните работи на Гренландия и Дания ще се срещнат с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и Рубио в Белия дом в сряда, надявайки се на „честен разговор с администрацията“.
Според дипломати окончателното споразумение може да бъде пакет, който би позволил на Тръмп да обяви победа: увеличени европейски инвестиции в арктическата сигурност и обещание за доходоносни договори за САЩ за добив на редкоземни елементи в Гренландия.
НАТО вече обсъжда нови мерки за укрепване на сигурността в Арктика, което би могло да съвпадне с исканията на Тръмп за по-голяма европейска отговорност за собствената ѝ отбрана. Освен това се обсъжда възможността за споделяне на печалбите от добива на минерали на острова между европейските страни и САЩ.
Същевременно, според дипломати, Дания предлага на Вашингтон инвестиции в Гренландия от много години, но САЩ преди това са отказвали предложението.
Някои в ЕС се съмняват, че основната цел на Тръмп са ресурсите: може би той се стреми да влезе в историята като президент, който разширява територията на САЩ. Ако мотивът му е да се противопостави на Китай и Русия, той може да поиска по-силно американско военно присъствие на острова.
Основната цел на европейските лидери е да предотвратят военен конфликт. Германският министър на отбраната Борис Писториус отбеляза, че пряката намеса на САЩ би била безпрецедентна в историята на НАТО и би могла да доведе до разпадането на Алианса.
Датският премиер Мете Фредериксен и европейският комисар по отбраната Андриус Кубилюс заявиха, че военната намеса на САЩ би сложила край на НАТО.
ЕС признава, че за първи път е изправен пред необходимостта да намери баланс между ангажиментите си към съюза и натиска от Вашингтон. Както отбеляза един бивш датски депутат, „обичайните правила вече не важат“ и настоящата ситуация се смята за най-голямото предизвикателство за Европа след Втората световна война.