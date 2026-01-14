НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Politico: ЕС се готви да предложи на Тръмп сделка за Гренландия

          0
          21
          Гренландия
          Гренландия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Европейските лидери разработват споразумение за бъдещето на Гренландия, за да може Доналд Тръмп да го представи като победа, без да разрушава съюза, който гарантира сигурността на Европа, съобщава Politico.

          - Реклама -

          Според трима дипломати и служител на ЕС се обсъждат предложения за укрепване на арктическата сигурност чрез НАТО и за отстъпки на САЩ по отношение на добива на минерали.

          Германският външен министър Йохан Вадефул заяви след среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио: „В крайна сметка винаги стигаме до общо заключение с Вашингтон“, добавяйки, че разговорите са били окуражаващи.

          Германският канцлер Фридрих Мерц изрази надежда за „взаимно приемливо решение“ в рамките на НАТО. Министрите на външните работи на Гренландия и Дания ще се срещнат с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и Рубио в Белия дом в сряда, надявайки се на „честен разговор с администрацията“.

          Според дипломати окончателното споразумение може да бъде пакет, който би позволил на Тръмп да обяви победа: увеличени европейски инвестиции в арктическата сигурност и обещание за доходоносни договори за САЩ за добив на редкоземни елементи в Гренландия.

          НАТО вече обсъжда нови мерки за укрепване на сигурността в Арктика, което би могло да съвпадне с исканията на Тръмп за по-голяма европейска отговорност за собствената ѝ отбрана. Освен това се обсъжда възможността за споделяне на печалбите от добива на минерали на острова между европейските страни и САЩ.

          Същевременно, според дипломати, Дания предлага на Вашингтон инвестиции в Гренландия от много години, но САЩ преди това са отказвали предложението.

          Някои в ЕС се съмняват, че основната цел на Тръмп са ресурсите: може би той се стреми да влезе в историята като президент, който разширява територията на САЩ. Ако мотивът му е да се противопостави на Китай и Русия, той може да поиска по-силно американско военно присъствие на острова.

          Основната цел на европейските лидери е да предотвратят военен конфликт. Германският министър на отбраната Борис Писториус отбеляза, че пряката намеса на САЩ би била безпрецедентна в историята на НАТО и би могла да доведе до разпадането на Алианса.

          Датският премиер Мете Фредериксен и европейският комисар по отбраната Андриус ​​Кубилюс заявиха, че военната намеса на САЩ би сложила край на НАТО.

          ЕС признава, че за първи път е изправен пред необходимостта да намери баланс между ангажиментите си към съюза и натиска от Вашингтон. Както отбеляза един бивш датски депутат, „обичайните правила вече не важат“ и настоящата ситуация се смята за най-голямото предизвикателство за Европа след Втората световна война.

          Европейските лидери разработват споразумение за бъдещето на Гренландия, за да може Доналд Тръмп да го представи като победа, без да разрушава съюза, който гарантира сигурността на Европа, съобщава Politico.

          - Реклама -

          Според трима дипломати и служител на ЕС се обсъждат предложения за укрепване на арктическата сигурност чрез НАТО и за отстъпки на САЩ по отношение на добива на минерали.

          Германският външен министър Йохан Вадефул заяви след среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио: „В крайна сметка винаги стигаме до общо заключение с Вашингтон“, добавяйки, че разговорите са били окуражаващи.

          Германският канцлер Фридрих Мерц изрази надежда за „взаимно приемливо решение“ в рамките на НАТО. Министрите на външните работи на Гренландия и Дания ще се срещнат с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и Рубио в Белия дом в сряда, надявайки се на „честен разговор с администрацията“.

          Според дипломати окончателното споразумение може да бъде пакет, който би позволил на Тръмп да обяви победа: увеличени европейски инвестиции в арктическата сигурност и обещание за доходоносни договори за САЩ за добив на редкоземни елементи в Гренландия.

          НАТО вече обсъжда нови мерки за укрепване на сигурността в Арктика, което би могло да съвпадне с исканията на Тръмп за по-голяма европейска отговорност за собствената ѝ отбрана. Освен това се обсъжда възможността за споделяне на печалбите от добива на минерали на острова между европейските страни и САЩ.

          Същевременно, според дипломати, Дания предлага на Вашингтон инвестиции в Гренландия от много години, но САЩ преди това са отказвали предложението.

          Някои в ЕС се съмняват, че основната цел на Тръмп са ресурсите: може би той се стреми да влезе в историята като президент, който разширява територията на САЩ. Ако мотивът му е да се противопостави на Китай и Русия, той може да поиска по-силно американско военно присъствие на острова.

          Основната цел на европейските лидери е да предотвратят военен конфликт. Германският министър на отбраната Борис Писториус отбеляза, че пряката намеса на САЩ би била безпрецедентна в историята на НАТО и би могла да доведе до разпадането на Алианса.

          Датският премиер Мете Фредериксен и европейският комисар по отбраната Андриус ​​Кубилюс заявиха, че военната намеса на САЩ би сложила край на НАТО.

          ЕС признава, че за първи път е изправен пред необходимостта да намери баланс между ангажиментите си към съюза и натиска от Вашингтон. Както отбеляза един бивш датски депутат, „обичайните правила вече не важат“ и настоящата ситуация се смята за най-голямото предизвикателство за Европа след Втората световна война.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Трагедия в Тайланд: Кран се стовари върху пътнически влак, десетки са загиналите

          Георги Петров -
          Най-малко 22-ма души са загубили живота си при тежък инцидент в Тайланд, след като строителен кран се срути върху движещ се пътнически влак. Съоръжението...
          Политика

          Ултиматум в Гърция: Мицотакис даде 48 часа на фермерите да вдигнат блокадите

          Георги Петров -
          Напрежението между гръцкото правителство и протестиращите земеделци ескалира до ръба на открита конфронтация след продължителни преговори. Ситуацията се изостри, след като част от фермерските...
          Политика

          Двоен вот на недоверие срещу кабинета в Париж заради сделката с Меркосур

          Георги Петров -
          Френското правителство на малцинството е изправено пред сериозно политическо изпитание днес, когато ще бъдат разгледани два вота на недоверие. Напрежението в парламента е провокирано...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions