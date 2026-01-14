НА ЖИВО
          ПП-ДБ и „Възраждане“ излизат на протести заради изборните правила

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Днес в 18:00 ч. в столицата са насрочени два паралелни протеста с различни искания. От „Продължаваме промяната – Демократична България“ организират демонстрация на пл. „Независимост“, като настояват за въвеждане на 100% машинно гласуване на предстоящите парламентарни избори.

          Протестиращи в София искат оставката на кмета Васил Терзиев

          По същото време партия „Възраждане“ също излиза на протест, насочен срещу предложените промени в изборните правила. Демонстрацията ще се проведе пред сградата на Народното събрание, след призив на лидера на формацията Костадин Костадинов.

          Очаква се засилено полицейско присъствие в централната част на София заради провеждането на двете прояви.

          Протестиращи в София искат оставката на кмета Васил Терзиев

