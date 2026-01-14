ПП–ДБ настоява за 100% машинно гласуване: „Това е сигурният начин да се сведат манипулациите до минимум“

„Ние ще продължаваме да настояваме за 100% машинно гласуване, защото това е сигурният начин да няма изборни манипулации или поне те да бъдат сведени до минимум“, заяви пред журналисти Божидар Божанов, съпредседател на Да, България и депутат от ПГ на Продължаваме промяната – Демократична България (ПП–ДБ). Думите му бяха изречени по време на протеста в т.нар. триъгълник на властта, предаде репортер на БГНЕС.

„Това, което настояваме, е да не се приемат тези скенери, защото това е сигурен начин да има или 100% хартия, или да бъдат запазени всички схеми за купуване на гласове“, допълни Божанов. - Реклама -

По повод позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че не бива да се правят промени в Изборния кодекс „в 12 без 5“, ако няма време за въвеждане на скенери, съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПП–ДБ Ивайло Мирчев беше категоричен:

„Няма никакво значение какво е написал във „Фейсбук“ – Бойко Борисов прави това, което му заповяда Пеевски и нищо друго няма значение. Ако Пеевски му каже „ще има урни“ – ще има урни, ако му каже „машинно гласуване“ – ще има машинно гласуване, той няма самостоятелно мислене“.

Божанов подчерта, че има съществена разлика между въвеждането на нова изборна технология в последния момент и връщането към модел, който вече е работил успешно на поредица от избори. По думите му именно този вариант е по-безопасен, по-смислен и с по-широка обществена подкрепа. Той определи като най-лош сценарий да не се правят никакви промени, поради което ПП–ДБ са внесли законодателни предложения за 100% машинно гласуване.

„Сегашният вариант – нито машините са машини, знаете, те са принтери, накрая пак ги броят хора. В момента Изборният кодекс е изцяло осакатен от почти същата тази коалиция – ГЕРБ, ДПС и БСП“, заяви Божанов.

По повод отмененото заседание на правната комисия, на което трябваше да бъдат разгледани промените в изборното законодателство, Божанов коментира пред БГНЕС, че управляващите очевидно са се уплашили от протеста.

„Отмененото заседание на правна комисия и позицията на Борисов след това са индикация само за едно – че продължава да ги е страх от тези хора тук, зад нас“, заяви той.

Мирчев от своя страна подчерта, че искането за 100% машинно гласуване е директно насочено срещу фалшификациите и купуването на гласове.

„Това, което опитват да направят Борисов и Пеевски, е да освинят изборите. Хората в този студ са излезли – хиляди са вече зад нас – и искат същото“, каза той, като добави, че действията на управляващото мнозинство и „шоуто на Слави“ са се превърнали в публичен фарс.

Ивайло Мирчев заяви още, че протестите ще продължат, докато могат реално да влияят на управляващите, тъй като с парламентарните инструменти това е трудно постижимо.

„Хората на протеста са истинската сила и ние разчитаме на тях“, подчерта той.

В заключение Мирчев призова всички политически сили, включително Борисов и Пеевски, да подкрепят 100% машинното гласуване, като припомни, че именно те са били сред въвелите този модел и би трябвало да имат доверие в него.