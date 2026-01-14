ПП–ДБ настоява за 100% машинно гласуване: „Това е сигурният начин да се сведат манипулациите до минимум“

„Ние ще продължаваме да настояваме за 100% машинно гласуване, защото това е сигурният начин да няма изборни манипулации или поне те да бъдат сведени до минимум“, заяви пред журналисти Божидар Божанов, съпредседател на Да, България и депутат от ПГ на Продължаваме промяната – Демократична България (ПП–ДБ). Думите му бяха изречени по време на протеста в т.нар. триъгълник на властта, предаде репортер на БГНЕС.
По повод позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че не бива да се правят промени в Изборния кодекс „в 12 без 5“, ако няма време за въвеждане на скенери, съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПП–ДБ Ивайло Мирчев беше категоричен:
Божанов подчерта, че има съществена разлика между въвеждането на нова изборна технология в последния момент и връщането към модел, който вече е работил успешно на поредица от избори. По думите му именно този вариант е по-безопасен, по-смислен и с по-широка обществена подкрепа. Той определи като най-лош сценарий да не се правят никакви промени, поради което ПП–ДБ са внесли законодателни предложения за 100% машинно гласуване.
По повод отмененото заседание на правната комисия, на което трябваше да бъдат разгледани промените в изборното законодателство, Божанов коментира пред БГНЕС, че управляващите очевидно са се уплашили от протеста.
Мирчев от своя страна подчерта, че искането за 100% машинно гласуване е директно насочено срещу фалшификациите и купуването на гласове.
Ивайло Мирчев заяви още, че протестите ще продължат, докато могат реално да влияят на управляващите, тъй като с парламентарните инструменти това е трудно постижимо.
В заключение Мирчев призова всички политически сили, включително Борисов и Пеевски, да подкрепят 100% машинното гласуване, като припомни, че именно те са били сред въвелите този модел и би трябвало да имат доверие в него.