      сряда, 14.01.26
          ПРЕД ВОЙНА: Кюрдски бойци нахлуха в Иран, Техеран поиска помощ от Турция

          14 януари 2026 | 17:47 2660
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          През последните дни въоръжени кюрдски групи са опитвали да преминат в Иран през границата с Ирак, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Опитите на бойците да навлязат в Иран съвпадат с нарастващата нестабилност, породена от продължаващите протестите срещу властта в Техеран.

          „Кюрдски сепаратистки бойци се опитват да създадат нестабилност в Иран, възползвайки се от протестите,“ заяви високопоставен представител на Иран, добавяйки, че това може да е знак за потенциална намеса от чуждестранни организации, които се опитват да се възползват от ситуацията.

          Според иранския служител, който пожелал да остане анонимен, Корпусът на гвардейците на ислямската революция е влязъл в сблъсък с кюрдските бойци, които се опитват да използват протестите в Иран в своя полза.

          Иран ще екзекутира 26-годишен заради протестите

          Реакцията на Турция и Ирак

          Турската разузнавателна агенция MIT, както и правителството в Анкара, не са направили коментар относно съобщенията. Турция, която разглежда кюрдските бойци в Северен Ирак като терористи, предупреди, че всяка чуждестранна намеса в Иран би могла да ескалира регионалните кризи.

          Иранският представител добави, че бойците, които се опитват да преминат границата, са били пратени от Ирак и Турция, като Техеран е поискал от тези две държави да спрат всякакви трансфери на бойци или оръжия към Иран.

          Иран ще екзекутира 26-годишен заради протестите

