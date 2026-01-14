ПРЕД ВОЙНА: Кюрдски бойци нахлуха в Иран, Техеран поиска помощ от Турция

През последните дни въоръжени кюрдски групи са опитвали да преминат в Иран през границата с Ирак, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Опитите на бойците да навлязат в Иран съвпадат с нарастващата нестабилност, породена от продължаващите протестите срещу властта в Техеран.

- Реклама -

„Кюрдски сепаратистки бойци се опитват да създадат нестабилност в Иран, възползвайки се от протестите,“ заяви високопоставен представител на Иран, добавяйки, че това може да е знак за потенциална намеса от чуждестранни организации, които се опитват да се възползват от ситуацията.

Според иранския служител, който пожелал да остане анонимен, Корпусът на гвардейците на ислямската революция е влязъл в сблъсък с кюрдските бойци, които се опитват да използват протестите в Иран в своя полза.

Реакцията на Турция и Ирак

Турската разузнавателна агенция MIT, както и правителството в Анкара, не са направили коментар относно съобщенията. Турция, която разглежда кюрдските бойци в Северен Ирак като терористи, предупреди, че всяка чуждестранна намеса в Иран би могла да ескалира регионалните кризи.

Иранският представител добави, че бойците, които се опитват да преминат границата, са били пратени от Ирак и Турция, като Техеран е поискал от тези две държави да спрат всякакви трансфери на бойци или оръжия към Иран.