Протест в центъра на София с искане за честни избори и машинно гласуване

В центъра на София се провежда протест с искане за честни избори, предаде репортер на БГНЕС. Демонстрацията е организирана от коалицията Продължаваме промяната – Демократична България (ПП–ДБ) и събра граждани с настояване за изцяло машинно гласуване и гаранции за честността на вота.
Протестиращите носят плакати с надписи „Гласуване с машини!“, а върху сградата на Президентството бяха изписани послания срещу Борислав Сарафов и Даниел Митов. На видеостената на трибуната бяха прожектирани материали за предполагаеми изборни нарушения, извършени от ДПС – Ново начало.
От ПП–ДБ призоваха гражданите да се записват като доброволци за наблюдение на изборите.
Сред говорителите на митинга бяха гражданската активистка Мария Спирова и адвокатът Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“.
Божидар Божанов заяви, че протестът вече е спрял бюджета и правителството, а сега е спрял и опитите за опорочаване на вота, като подчерта, че демокрацията се защитава всеки ден, включително и на избори.
Ивайло Мирчев предупреди, че гласуването с хартиени бюлетини води до измами.
Асен Василев изрази надежда, че няма да се налага нови протести, като отправи ясен призив:
Сред участниците в демонстрацията бяха и обикновени граждани.
Венелин Стойчев каза, че е на площада, защото иска честни избори, които да започнат с овластени граждани и реално политическо представителство. По думите му липсата на легитимност блокира развитието на обществото. Той коментира и отлагането на заседанието на правната комисия по промените в Изборния кодекс, като го определи като процедурни хватки в последния момент.
На протеста присъства и 20-годишният студент Иван Бучов от Американския университет в България, който подчерта, че участва, за да подкрепи единството и каузата за честен вот.
Протестът премина мирно, но с ясни политически послания, че доверието в изборния процес и машинното гласуване са ключови за демокрацията.