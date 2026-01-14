Протест в центъра на София с искане за честни избори и машинно гласуване

В центъра на София се провежда протест с искане за честни избори, предаде репортер на БГНЕС. Демонстрацията е организирана от коалицията Продължаваме промяната – Демократична България (ПП–ДБ) и събра граждани с настояване за изцяло машинно гласуване и гаранции за честността на вота.

Протестиращите носят плакати с надписи „Гласуване с машини!“, а върху сградата на Президентството бяха изписани послания срещу Борислав Сарафов и Даниел Митов. На видеостената на трибуната бяха прожектирани материали за предполагаеми изборни нарушения, извършени от ДПС – Ново начало.

От ПП–ДБ призоваха гражданите да се записват като доброволци за наблюдение на изборите.

„Може да станете активен пазител на вота“, заяви Найо Тицин.

Сред говорителите на митинга бяха гражданската активистка Мария Спирова и адвокатът Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“.

„Единственият гарант за честността на вота сме ние, гражданите. Няма да позволим изборна измама“, каза Величков, който призова за оставката на Борислав Сарафов, посрещнато със скандирания „Оставка“ от множеството.

Божидар Божанов заяви, че протестът вече е спрял бюджета и правителството, а сега е спрял и опитите за опорочаване на вота, като подчерта, че демокрацията се защитава всеки ден, включително и на избори.

Ивайло Мирчев предупреди, че гласуването с хартиени бюлетини води до измами.

„Битката е за България и тя ще бъде на изборите след няколко месеца. Няма да освините тези избори“, каза той.

Асен Василев изрази надежда, че няма да се налага нови протести, като отправи ясен призив:

„За да не ни се налага да се събираме всеки ден, трябва да гласуваме“.

Сред участниците в демонстрацията бяха и обикновени граждани.

„Аз съм на протест, защото искам да се чувствам заедно с хората тук и да имаме избори с машинно гласуване“, заяви един от протестиращите пред БГНЕС.

Венелин Стойчев каза, че е на площада, защото иска честни избори, които да започнат с овластени граждани и реално политическо представителство. По думите му липсата на легитимност блокира развитието на обществото. Той коментира и отлагането на заседанието на правната комисия по промените в Изборния кодекс, като го определи като процедурни хватки в последния момент.

На протеста присъства и 20-годишният студент Иван Бучов от Американския университет в България, който подчерта, че участва, за да подкрепи единството и каузата за честен вот.

„Искам по-нормално гласуване, за да има 100% искреност в него“, каза той, като добави, че като млад човек иска да има роля в изграждането на бъдещето си в България.

Протестът премина мирно, но с ясни политически послания, че доверието в изборния процес и машинното гласуване са ключови за демокрацията.