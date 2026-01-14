Радев: Необходимо е машинно гласуване, електронно отчитане на разписките и ръчно броене

Президентът Румен Радев заяви, че основният приоритет пред Народното събрание в момента са промените в изборното законодателство, които трябва да върнат доверието на гражданите в изборния процес.

- Реклама -

По думите на държавния глава опитът от последните избори ясно показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите, съчетано с ръчно броене на контролните разписки, като гаранция за прозрачност и контрол.

„В обществото ни има антимафиотски консенсус и първата крачка за неговото материализиране са честните избори“, подчерта Румен Радев.

Президентът допълни, че парламентът се нуждае от технологично време, за да подготви и приеме необходимите законодателни промени, които обществото очаква.

По темата за третия проучвателен мандат Радев посочи, че ще информира своевременно кога и на коя политическа сила ще бъде връчен. Той припомни, че първите две парламентарни сили вече са върнали мандатите, а процедурата около евентуално служебно правителство изисква разговори и консултации, предвидени в Конституцията.

Държавният глава направи изявлението си по време на участието си в тържествата по повод 148-ата годишнина от Освобождението на Белово от турско робство, където тази вечер се провежда и историческа възстановка.