Равенство за Лудогорец с Ракув от Полша

Лудогорец завърши 2:2 в контрола срещу полския Ракув, която се игра в Белек. Големият герой за разградчани бе Бърнард Текпетей, който се появи в игра в 60-ата минута, след което изработи дузпа, реализира я, а след това бе в основата и на изравнителното попадение.

- Реклама -

На трибуните бяха собственикът на Лудогорец – Кирил Домусчиев, както и националния селекционер Александър Димитров.

Поляците получиха право да изпълнят дузпа, след като в четвъртата минута Йонатан Браут Брунес избяга зад гърба на Идан Нахмиас. Нападателят на Ракув бе препънат от Хендрик Бонман и съдията посочи бялата точка. Наказателният удар бе реализиран от Брунес.

Лудогорец беше много близо до изравнително попадения в 24-ата минута. След удар на Кайо Видал топката рикошира в защитник и срещна десния страничен стълб на вратата на Оливиер Цих. Седем след това Бонман направи страхотно спасяване. Брунес получи добър пас в наказателното поле на Лудогорец и стреля, но вратарят се справи по страхотен начин.

Ракув вкара втори гол в 42-ата минута. Хендрик Бонман подаде към Педро Нареси, който беше изпреварен от Марко Булат. Той му отне топката и сам срещу вратаря и не пропусна да се разпише.

Съдията свири дузпа за Лудогорец в 78-ата минута. Бърнард Текпетей проби по левия фланг на атаката, влезе в наказателното поле, където беше фаулиран. Именно Текпетей изпълни накацателния удар и бе точен. Секунди по-късно Текпетей отново демонстрира страхотната си класа. Той проби по левия фланг, преодоля един футболист на Ракув, след което стреля от малък ъгъл, но ударът му бе блокиран. Паследва подаване към Стнаислав Иванов, който отблизо не пропусна да вкара в опразнената врата.

Лудогорец можеше да осъществи пълен обрат в мача в 87-ата минута. Ивайло Чочев подаде към Винисиус Ногейра, който центрира в наказателното поле на Ракув, където Николай Николов стреля с глава, топката рикошира в тялото на Матеуш Машадо, но вратарят на полския отбор успя да плонжира и да избие.