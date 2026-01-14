Рекордна смъртност на мигранти в арестите на ICE при управлението на Тръмп

Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) е под засилен обществен и институционален натиск, след като нови данни показаха тревожен ръст на смъртните случаи сред задържани мигранти. Темата отново излезе на преден план след фаталната стрелба по протестиращата Рене Никол Гуд в Минеаполис на 7 януари, която насочи вниманието към тактиките на конфронтация, използвани от федералната агенция.

Официална информация на ICE сочи, че още в първите дни на 2026 г. в центрове за имиграционно задържане са регистрирани няколко смъртни случая. Това се случва след година, определена като най-смъртоносната за задържаните мигранти за последните 20 години. През 2025 г. най-малко 30 души са загубили живота си в арестите на агенцията – най-високият брой от 2004 г. насам.

В същото време броят на задържаните нараства рязко. Към края на декември 2025 г. над 68 000 възрастни са били настанени в центрове на ICE, почти двойно повече в сравнение с около 36 000 през декември 2023 г., показват данните на самата агенция.

От началото на 2026 г. най-малко четирима мъже на възраст между 42 и 68 години са починали, докато са били в ареста. Двама от тях са граждани на Хондурас, един – на Куба, а един – на Камбоджа. При два от случаите причината за смъртта е посочена като сърдечни проблеми, докато при останалите липсва ясно уточнение. Само един от случаите е отбелязан като подлежащ на разследване.

Статистиката за 2025 г. надхвърля общия брой смъртни случаи в арестите на ICE по време на цялата администрация на Джо Байдън между 2021 и 2025 г., когато са отчетени 26 починали. Данните са събрани от Американската асоциация на имиграционните адвокати въз основа на официални доклади на агенцията.

Независими правозащитни организации изразяват сериозни опасения относно качеството на медицинските грижи в центровете за задържане. Доклад на Американския съюз за граждански свободи (ACLU) от 2024 г. заключава, че до 95% от смъртните случаи в арестите на ICE между 2017 и 2021 г. е можело да бъдат предотвратени при навременно и адекватно лечение. Анализът се основава на хиляди страници документи и разкрива системни проблеми – от неправилна диагностика до сериозни забавяния в оказването на медицинска помощ.