      сряда, 14.01.26
          Рискът от американски и израелски удар срещу Иран нараства, САЩ евакуират база в Катар

          14 януари 2026 | 22:39 600
          Снимка: @Defence_Index / Х
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          През последните часове рисковете от удар срещу Иран от страна на Съединените щати и Израел нарастват експоненциално. Авиокомпании временно прекъсват полетите си, а САЩ предприемат евакуация на военната база „ал-Убейд“ в Катар, най-голямата американска база в региона.

          „При удар срещу Иран, Техеран ще разглежда американските военни бази в региона като легитимна цел“, заявиха властите в Техеран.

          Международни медии съобщават, че Вашингтон иска разузнавателна информация от съюзниците си за ирански обекти, а западни държави призовават гражданите си да напуснат зоната на конфликта.

          Прилагат се и карти на американските военни бази в региона, за да се визуализира разположението на стратегическите обекти.

