Рискът от американски и израелски удар срещу Иран нараства, САЩ евакуират база в Катар

През последните часове рисковете от удар срещу Иран от страна на Съединените щати и Израел нарастват експоненциално. Авиокомпании временно прекъсват полетите си, а САЩ предприемат евакуация на военната база „ал-Убейд“ в Катар, най-голямата американска база в региона.
Международни медии съобщават, че Вашингтон иска разузнавателна информация от съюзниците си за ирански обекти, а западни държави призовават гражданите си да напуснат зоната на конфликта.
Прилагат се и карти на американските военни бази в региона, за да се визуализира разположението на стратегическите обекти.
