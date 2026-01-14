Рискът от американски и израелски удар срещу Иран нараства, САЩ евакуират база в Катар

През последните часове рисковете от удар срещу Иран от страна на Съединените щати и Израел нарастват експоненциално. Авиокомпании временно прекъсват полетите си, а САЩ предприемат евакуация на военната база „ал-Убейд“ в Катар, най-голямата американска база в региона.

„При удар срещу Иран, Техеран ще разглежда американските военни бази в региона като легитимна цел“, заявиха властите в Техеран. - Реклама -

Международни медии съобщават, че Вашингтон иска разузнавателна информация от съюзниците си за ирански обекти, а западни държави призовават гражданите си да напуснат зоната на конфликта.

Прилагат се и карти на американските военни бази в региона, за да се визуализира разположението на стратегическите обекти.