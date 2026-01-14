НА ЖИВО
          Румен Радев връчва втория мандат на ПП-ДБ

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Два дни след първия мандат президентът Румен Радев връчва и втория проучвателен мандат за съставяне на правителство. По Конституция той се предоставя на втората по численост парламентарна група – в този парламент това е ПП-ДБ.

          От коалицията вече обявиха, че ще върнат мандата веднага и неизпълнен, което практически изчерпва и втория опит за редовно правителство в рамките на този парламент.

          Румен Радев връчва първия мандат на ГЕРБ

          От днес държавният глава разполага със 7-дневен срок, в който да връчи и третия мандат – на партия по негов избор. По направените до момента политически заявки очакванията са и той да не доведе до съставяне на кабинет.

          При този сценарий страната ще премине към следващата конституционна процедура – назначаване на служебен министър-председател от определения списък, сформиране на служебно правителство и насрочване на предсрочни парламентарни избори.

          Румен Радев връчва първия мандат на ГЕРБ

