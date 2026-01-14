НА ЖИВО
      сряда, 14.01.26
          Русия нанесе масирана атака с дронове по Кривой Рог, десетки хиляди останаха без електричество и отопление

          В нощта срещу сряда, 14 януари, Русия нанесе масирана атака с дронове срещу град Кривой Рог, оставяйки десетки хиляди без електричество и отопление, съобщи в своя Telegram канал Александър Вилкул, председател на Градския съвет за отбрана, предава УНИАН.

          „Над 45 000 клиенти останаха без ток, а над 700 домове – без отопление от няколко котелни“, се казва в изявлението.

          Вилкул също така призова жителите да се запасят с вода, ако е възможно.

          „Помпените станции на Градското водоснабдяване преминаха на генератори; поддържаме водата в системата, но налягането ще бъде по-ниско“, отбеляза той.

          Ръководителят на Градския съвет за отбрана описа и ситуацията с топлоснабдяването след атаката.

          „Малките котелни вече преминаха на генератори, но ви напомням, че генератори не съществуват за 6-киловолтови котелни“, добави Вилкул.

          Той също така предупреди гражданите, че лекият железопътен транспорт в града ще бъде спрян от сутринта в сряда, 14 януари.

           „Екипът за реагиране при бедствия вече е работи. Пожелавам успех на работниците по електроснабдяването, отоплението и комуналните услуги. И им благодаря за упоритата им работа в студа“, написа Вилкул.

