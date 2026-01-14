НА ЖИВО
          Война

          Русия въоръжи реактивен „Геран“ със зенитна ракета Р-60

          Геран със зенитна ракета Р-60
          Геран със зенитна ракета Р-60
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските сили продължават да експериментират с въоръжаването на щурмови дронове клас „Шахед“ с ракети за поразяване на въздушни цели. Предложеното инсталиране на ракета „въздух-въздух“ Р-60 на реактивния дрон „Геран-4“ е по-опасен вариант от предишните версии, съобщава украинското издание Defense Express, позовавайки се на източници.

          Наскоро подобен реактивен дрон с голям обсег беше свален от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Отличителният всмукателен колектор на двигателя показва, че дронът е реактивен.

          Техническата схема за разполагане на ракетата Р-60 на „Геран-4“ не се различава съществено от предишния регистриран инцидент с „Геран-2“. Ракетата е монтирана на стандартен самолетен пилон, фиксиран в центъра на корпуса на дрона. Операторът, управляващ дрона и получаващ видеосигнал от него, трябва да открие цел, да се прицели в нея с инфрачервената самонасочваща глава на ракетата и да я изстреля.

          В същото време използването на Р-60 на реактивния „Шахед“ представлява значителен риск за украинските пилоти. Геран-4 може да достигне скорост от 350-500 км/ч, докато витловият Шахед може да достигне скорост от приблизително 180 км/ч. Това позволява на дрона с реактивен двигател да се приближава до хеликоптери или самолети много по-бързо и да маневрира по-агресивно.

          Обхватът на изстрелване на ракетата Р-60 е до 7-8 км. Въпреки това, привличането на целта от инфрачервената самонасочваща глава остава предизвикателство за оператора поради тясното поле на видимост – от 24 до 34 градуса, в зависимост от версията на ракетата (Р-60 или Р-60М).

          Експертите също не изключват възможността руснаците да инсталират преносими системи за противовъздушна отбрана на дронове с реактивен двигател. Подобни опити вече бяха регистрирани в началото на януари на Геран-2. Отделна област на изследване може да бъде така нареченият „Геран-5“ – иранският дрон Karrar, който според иранския опит е способен да носи и ракети въздух-въздух.

