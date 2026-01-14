Русия запазва дяловете си в нефта на Венецуела

Руската държавна петролна компания „Росзарубежнефт“ няма планове да се отказва от активите си във Венецуела след военната операция на САЩ, която преобърна политическата ситуация в страната, съобщава Business Insider.

Компанията е заявила, че всички активи на „Росзарубежнефт“ във Венецуела принадлежат на руската държава. Те подчертаха, че тези активи са придобити на пълна пазарна стойност и са одобрени от венецуелските регулатори.

„Росзарубежнефт“ пое венецуелските активи на „Роснефт“ през 2020 г., след като американските санкции принудиха петролния гигант да се оттегли от пазара. В момента компанията държи дялове в пет съвместни предприятия с венецуелската държавна петролна компания PDVSA.

Изявлението идва на фона на подновената несигурност в петролния сектор на Венецуела след неотдавнашната акция на САЩ, довела до отвличането на президента Николас Мадуро.