Русия запазва дяловете си в нефта на Венецуела

14 януари 2026 | 17:09
53
Руската държавна петролна компания „Росзарубежнефт“ няма планове да се отказва от активите си във Венецуела след военната операция на САЩ, която преобърна политическата ситуация в страната, съобщава Business Insider.
Компанията е заявила, че всички активи на „Росзарубежнефт“ във Венецуела принадлежат на руската държава. Те подчертаха, че тези активи са придобити на пълна пазарна стойност и са одобрени от венецуелските регулатори.
„Росзарубежнефт“ пое венецуелските активи на „Роснефт“ през 2020 г., след като американските санкции принудиха петролния гигант да се оттегли от пазара. В момента компанията държи дялове в пет съвместни предприятия с венецуелската държавна петролна компания PDVSA.
Изявлението идва на фона на подновената несигурност в петролния сектор на Венецуела след неотдавнашната акция на САЩ, довела до отвличането на президента Николас Мадуро.
