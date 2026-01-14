НА ЖИВО
          Руските „клещи" се опитват да обхванат ключовата украинска крепост Орехов

          Руски клещи при Орехов
          Руски клещи при Орехов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          След превземането на Лукяновско, руската групировка войски „Днепър“, използвайки отделни щурмови групи, е започнала да изтласква Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от Новояковлевка и Новобойкоское, за чието превземане съобщи руското Министерство на отбраната предния ден, пише „Военная Хроника“.

          Новобойкоское се намира в близост до Орехов, източно от Каховския язовир и на няколко километра от Степногорск. Превземането на това населено място отваря пътя на руската армия към Юрковка през селата Запасное и Павловка и по-нататък към магистрала Т0803, чието затваряне може сериозно да влоши ситуацията за ВСУ в Орехов.

          Тази вероятност се засилва от факта, че преди това руснаците превзеха Белогорие. Съдейки по картата, може да се заключи, че останалите формирования на ВСУ в този квадрат са изложени на риск да бъдат хванати в „клещи“.

