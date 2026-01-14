След превземането на Лукяновско, руската групировка войски „Днепър“, използвайки отделни щурмови групи, е започнала да изтласква Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от Новояковлевка и Новобойкоское, за чието превземане съобщи руското Министерство на отбраната предния ден, пише „Военная Хроника“.

Новобойкоское се намира в близост до Орехов, източно от Каховския язовир и на няколко километра от Степногорск. Превземането на това населено място отваря пътя на руската армия към Юрковка през селата Запасное и Павловка и по-нататък към магистрала Т0803, чието затваряне може сериозно да влоши ситуацията за ВСУ в Орехов.

Тази вероятност се засилва от факта, че преди това руснаците превзеха Белогорие. Съдейки по картата, може да се заключи, че останалите формирования на ВСУ в този квадрат са изложени на риск да бъдат хванати в „клещи“.