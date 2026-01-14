Руснаците минират река Днепър с невиждани досега дронове

Руската армия минира река Днепър с помощта на надводен дрон Сириус-82, съобщава украинският военен портал „Милитарний“.

„Надводният дрон Сириус-82 се използва за миниране. Съдейки по публикуваните кадри, на борда на апарата са монтирани две закотвени речни мини, които се изпускат във водата след освобождаване на заключващите механизми. Трябва да се отбележи, че Сириус-82 беше демонстриран публично за първи път. Визуално изглежда като компактен, лек, захранван от батерии надводен апарат. За управление и предаване на видео се използва аналогова комуникационна система. Управлението се осъществява чрез джойстик, подобен на използваните за FPV дронове“, се отбелязва в материала.

В доклада се посочва още, че водният дрон е оборудван с боеприпас ЯРМ (закотвена речна мина) от съветската епоха. Това е високоексплозивна мина, предназначена за унищожаване на вражески десантни кораби чрез разполагане в реки, езера и язовири.

Мината ЯРМ се състои от тяло, взривен детонатор с контактен кръст и анкерен механизъм, който закрепва мината на предварително определена дълбочина. След като бъде пусната във водата, захарният фитил на детонатора постепенно се разтваря, задействайки мината. Детонация настъпва, когато вражески кораб осъществи контакт с кръста на бойната глава на детонатора.

Използването на мини ЯРМ е забранено. Тяхното обезвреждане изисква или детониране на взривния заряд на място, или изтеглянето му при строги мерки за безопасност.

Общото тегло на тази мина е 13 кг, от които 3 кг е тротил.