      сряда, 14.01.26
          Война

          САЩ изтеглят военния персонал от няколко ключови бази в Близкия Изток заради напрежението с Иран

          14 януари 2026 | 16:51
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          САЩ обявиха, че са предупредили персонала в някои от ключовите си военни бази в Близкия Изток да се изтегли от региона на фона на ескалиращото напрежение с Иран, съобщава Reuters.

          Това се отнася по-специално до военновъздушната база Ал Удейд в Катар, където на някои военни е било препоръчано да напуснат. Това е обявено за предпазна мярка, заяви американски служител, пожелал анонимност.

          По-рано беше съобщено, че Техеран е предупредил съседните страни, приемащи американски войски, че ще удари американски бази, ако Вашингтон нападне.

          Повече от 10 000 американски войници служат в Ал Удейд, най-голямата американска база в Близкия Изток.

          Вашингтон обаче не счита това за заповед за евакуация, а просто за промяна в позицията, за да успокои съседите на Иран.

          По-рано стана ясно, че арабските съперници на Иран в Персийския залив – предимно Саудитска Арабия – провеждат задкулисни консултации с администрацията на Доналд Тръмп, опитвайки се да я разубедят да предприеме удар срещу Техеран, след като САЩ ги предупредиха да бъдат подготвени за такъв сценарий.

          Публично, арабските държави от Персийския залив до голяма степен мълчат, но зад затворени врати, Саудитска Арабия, Оман и Катар съобщават на Белия дом, че опит за сваляне на иранския режим може да дестабилизира петролните пазари и в крайна сметка да навреди на икономиката на САЩ и вътрешната стабилност.

          Администрацията на Тръмп не е уточнила конкретния формат на военни действия, които обмисля срещу Иран, но Вашингтон е посочил, че ударът е по-вероятен, отколкото не.

