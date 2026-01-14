САЩ подготвят официално предложение за закупуване на Гренландия за до 700 млрд. долара

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е получил задача да подготви официално предложение за закупуване на Гренландия от страна на Съединените щати, съобщи NBC News, позовавайки се на анонимен високопоставен служител в Белия дом. По думите на източника, това е най-високият външнополитически приоритет на президента Доналд Тръмп в момента.

- Реклама -

Според информацията, ако американската администрация успее да реализира намерението на Тръмп, САЩ са готови да платят до 700 милиарда долара за самоуправляващата се територия на Дания. Трима източници на NBC посочват, че тази оценка на стойността на острова е била представена на президента от учени и бивши служители на американската администрация.

Днес вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио ще проведат среща с представители на Гренландия и Дания, които са пристигнали във Вашингтон, за да получат яснота относно намеренията и конкретните предложения на Тръмп, отбелязва NBC.

По-рано президентът на САЩ отново защити позицията си в социалните мрежи, като заяви, че Гренландия е жизненоважна за националната сигурност на САЩ и за изграждането на противоракетната система „Златен купол“. Той допълни, че процесът по придобиването на острова трябва да бъде ръководен от НАТО.

„Гренландия е необходима на Съединените щати за националната сигурност“, написа Тръмп, като подчерта, че „ако ние не действаме, Русия или Китай ще го направят“.

През последните седмици Тръмп неколкократно е заявявал териториални претенции към Гренландия, аргументирайки се с руско и китайско военно и търговско присъствие в региона. Премиерът на Гренландия заяви наскоро, че ако жителите на острова трябва да избират между САЩ и Дания, те биха избрали Дания.

„Това е техен проблем“, отвърна Тръмп в коментар по темата.

По-рано агенция Reuters съобщи, че американски официални лица са обсъждали възможността за еднократни плащания към жителите на Гренландия в размер между 10 000 и 100 000 долара, с цел да бъдат насърчени да подкрепят отделяне от Дания и присъединяване към САЩ.