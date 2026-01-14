САЩ спират обработката на имигрантски визи за граждани на 75 държави заради риск от „публична тежест“

Държавният департамент на САЩ преустановява обработката на имигрантски визи за граждани на 75 държави, в опит да засили контрола върху кандидати, които могат да се превърнат в „бреме за публичните финанси“. Това става ясно от вътрешна служебна бележка на Държавния департамент, с която първа се е запознала Fox News.

Съгласно документа консулските служители са инструктирани да отказват визи на законово основание, докато ведомството извършва цялостна преоценка на процедурите за проверка и сигурност. Мярката влиза в сила на 21 януари и ще действа за неопределен период.

Засегнати са граждани на редица държави, сред които Северна Македония, Косово, Черна гора, Босна и Херцеговина, Албания, Русия, Бразилия и Иран, както и десетки други от Европа, Близкия изток, Африка, Азия и Латинска Америка.

Още през ноември 2025 г. Държавният департамент е разпратил телеграма до дипломатическите и консулските мисии на САЩ по света с указания за по-строго прилагане на разпоредбата за „публична тежест“ в имиграционното законодателство. Тази разпоредба позволява отказ на виза, ако има вероятност кандидатът да разчита на социални помощи или държавна подкрепа.

Новите насоки изискват оценка на широк набор от фактори, включително здравословно състояние, възраст, владеене на английски език, финансови ресурси, както и потенциална нужда от дългосрочни медицински грижи. По информация на Fox News, по-възрастни кандидати, хора със затлъстяване, както и лица с история на социални помощи или институционално настаняване, могат да бъдат сред най-застрашените от отказ.

Разпоредбата за „публична тежест“ съществува от десетилетия, но прилагането ѝ варира значително при различните администрации, отбелязва изданието.

Въпреки че консулските служители и досега са разполагали с широки дискреционни правомощия, настоящата мярка бележи рязко затягане на практиката. Изключения от спирането на визите ще бъдат „много ограничени“ и ще се допускат само след индивидуална оценка, доказваща, че кандидатът няма да представлява публична тежест за Съединените щати.

Решението се вписва в по-строгата имиграционна линия на администрацията на президента Доналд Тръмп, която поставя акцент върху финансовата самостоятелност на имигрантите и ограничаването на достъпа до социални системи за новопристигнали.