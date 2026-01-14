НА ЖИВО
          Седем кандидати влизат в надпреварата за български европейски прокурор

          Снимка: 24chasa.bg
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Днес започва изслушването на кандидатите за български европейски прокурор. Общо седем са желаещите да заемат поста, сред които трима действащи евроделегирани прокурори, бивш заместник главен прокурор, помощник на българския представител в Евроюст, прокурор от районно ниво и следовател.

          След провеждането на изслушванията специална комисия ще предложи три кандидатури. Те ще бъдат внесени от министъра на правосъдието за одобрение от Министерския съвет, след което ще бъдат изпратени за окончателна селекция в органите на Европейския съюз.

          Настоящият български европейски прокурор Теодора Георгиева е с мандат до юли, но в момента е отстранена от длъжност, тъй като срещу нея се води дисциплинарно производство в Люксембург.

          1 коментар

          1. Аз така и не разбрах каква работа свърши Кьовеши, при условие, че Урсуланата нарушава закона на всеки метър. Хващат дребните риби, обаче тези, които затриват ЕС, не ги пипа европрокуратурата.

