Седем кандидати влизат в надпреварата за български европейски прокурор

Днес започва изслушването на кандидатите за български европейски прокурор. Общо седем са желаещите да заемат поста, сред които трима действащи евроделегирани прокурори, бивш заместник главен прокурор, помощник на българския представител в Евроюст, прокурор от районно ниво и следовател.

След провеждането на изслушванията специална комисия ще предложи три кандидатури. Те ще бъдат внесени от министъра на правосъдието за одобрение от Министерския съвет, след което ще бъдат изпратени за окончателна селекция в органите на Европейския съюз.

Настоящият български европейски прокурор Теодора Георгиева е с мандат до юли, но в момента е отстранена от длъжност, тъй като срещу нея се води дисциплинарно производство в Люксембург.