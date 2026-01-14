Сенегал стигна финал в Купата на Африка

Отборът на Сенегал се класира за финала в турнира за Купата на Африка.

Тимът победи Египет с 1:0 в Танжер.

Суперзвездата от саудитския Ал Насър Садио Мане вкара в 78-ата минута единственото попадение.

В отбора на Сенегал бе направена принудителна смяна в 23-ата минута, когато бранителят Калиду Кулибали получи контузия и бе принудително заменен от Мамаду Сар.

Тимът получи и още един удар, след като в 41-ата минута Хабиб Диара получи жълт картон, заради който ще пропусне мача за титлата.

Сенегал имаше игрово превъзходство през целия мач, като стигна и до по-добрите положения в мача.

Отборът на Египет записа едва един точен удар към вратата на съперника, който дойде в добавеното време на двубоя.

В спор за трофея Сенегал ще се изправи на 18 януари в Рабат срещу победителя от другия полуфинал, който противопоставя тимовете на Нигерия и Мароко.