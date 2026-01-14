НА ЖИВО
          Сенегал стигна финал в Купата на Африка

          Египет с Мо Салах остана с празни ръце

          14 януари 2026 | 23:51 70
          Станимир Бакалов
          Отборът на Сенегал се класира за финала в турнира за Купата на Африка.

          Тимът победи Египет с 1:0 в Танжер.

          Суперзвездата от саудитския Ал Насър Садио Мане вкара в 78-ата минута единственото попадение. 

          В отбора на Сенегал бе направена принудителна смяна в 23-ата минута, когато бранителят Калиду Кулибали получи контузия и бе принудително заменен от Мамаду Сар.

          Тимът получи и още един удар, след като в 41-ата минута Хабиб Диара получи жълт картон, заради който ще пропусне мача за титлата.

          Сенегал имаше игрово превъзходство през целия мач, като стигна и до по-добрите положения в мача.

          Отборът на Египет записа едва един точен удар към вратата на съперника, който дойде в добавеното време на двубоя.

          В спор за трофея Сенегал ще се изправи на 18 януари в Рабат срещу победителя от другия полуфинал, който противопоставя тимовете на Нигерия и Мароко.

