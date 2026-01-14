Щастливо съвпадение: ИТН спасиха охраната на Пеевски и Борисов, а синът на Тошко Йорданов влиза в енергийния бизнес

Днес се случи любопитно съвпадение: партията ИТН е предоставила подкрепа за охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, в момент, когато синът на Тошко Йорданов от същата партия влиза в енергийния сектор.

Според информация, разпространена от BIRD.BG, синът на Тошко Йорданов ще придобие 70% дял в нова фирма в енергийния сектор. Тази компания, наречена „Азур Енерджи“ ООД, се очаква съвсем скоро да получи лиценз за търговия с електроенергия.

На 20 януари 2026 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще проведе открито заседание, на което ще бъде обсъдено заявлението на „Азур Енерджи“ ООД за издаване на лиценза.

По този начин съвпадението между политическите събития и новината за навлизането на сина на Тошко Йорданов в бизнеса с енергия създава интересен контекст за събитията на деня.