          - Реклама -
          Щастливо съвпадение: ИТН спасиха охраната на Пеевски и Борисов, а синът на Тошко Йорданов влиза в енергийния бизнес

          14 януари 2026 | 22:34 4320
          Сподели
          Днес се случи любопитно съвпадение: партията ИТН е предоставила подкрепа за охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, в момент, когато синът на Тошко Йорданов от същата партия влиза в енергийния сектор.

          Според информация, разпространена от BIRD.BG, синът на Тошко Йорданов ще придобие 70% дял в нова фирма в енергийния сектор. Тази компания, наречена „Азур Енерджи“ ООД, се очаква съвсем скоро да получи лиценз за търговия с електроенергия.

          На 20 януари 2026 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще проведе открито заседание, на което ще бъде обсъдено заявлението на „Азур Енерджи“ ООД за издаване на лиценза.

          По този начин съвпадението между политическите събития и новината за навлизането на сина на Тошко Йорданов в бизнеса с енергия създава интересен контекст за събитията на деня.

          - Реклама -

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

