Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че докато настоящото „суверенно и национално правителство“ управлява страната, Брюксел няма да може да използва средствата на унгарските граждани за финансиране на Украйна. По думите му залогът на предстоящите парламентарни избори на 12 април е изключително висок, съобщава унгарската агенция MTI.

Сиярто коментира, че след публикуването на последния доклад за европейското финансиране на Украйна „в Брюксел и Киев всички започват да губят разсъдъка си“.

„Брюксел вече е похарчил стотици милиарди евро от парите на европейските народи, за да финансира войната в Украйна и корумпирания режим там. А сега украинците искат още 800 милиарда долара за десет години, само за да функционира държавата – без дори да броим разходите за отбрана“, заяви външният министър.

Той подчерта, че един от основните предстоящи спорове в ЕС ще бъде дали тази сума да бъде осигурена от европейските данъкоплатци.

„Очевидно е, че тези пари трябва да бъдат събрани от хората – включително от унгарския народ – за да бъдат изпратени в Украйна. Но докато сме на власт, няма да изпратим нито един форинт от парите на унгарците там“, категоричен беше Сиярто.

По думите му подготвен доклад на унгарското Министерство по въпросите на ЕС показва, че в Брюксел вече се обсъждат конкретни мерки за набиране на средства.

„Искат да премахнем субсидиите за жилищно строителство, да отменим 13-ата пенсия и дори да забравим за 14-ата, да съкратим данъчните облекчения за майките и семействата, да затворим болници, да орежем здравеопазването и да премахнем заемите за млади работници – всичко това, за да изпратим парите на Украйна“, изброи Сиярто.

Той добави, че се настоява и за премахване на държавното намаление на сметките за комунални услуги, което би довело до значително по-високи разходи за унгарските домакинства.

„Това няма да се случи, докато настоящото правителство е на власт“, подчерта външният министър.

Сиярто заключи, че според него Брюксел се стреми към смяна на властта в Будапеща.