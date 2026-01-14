Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че докато настоящото „суверенно и национално правителство“ управлява страната, Брюксел няма да може да използва средствата на унгарските граждани за финансиране на Украйна. По думите му залогът на предстоящите парламентарни избори на 12 април е изключително висок, съобщава унгарската агенция MTI.
- Реклама -
Сиярто коментира, че след публикуването на последния доклад за европейското финансиране на Украйна „в Брюксел и Киев всички започват да губят разсъдъка си“.
Той подчерта, че един от основните предстоящи спорове в ЕС ще бъде дали тази сума да бъде осигурена от европейските данъкоплатци.
По думите му подготвен доклад на унгарското Министерство по въпросите на ЕС показва, че в Брюксел вече се обсъждат конкретни мерки за набиране на средства.
Той добави, че се настоява и за премахване на държавното намаление на сметките за комунални услуги, което би довело до значително по-високи разходи за унгарските домакинства.
Сиярто заключи, че според него Брюксел се стреми към смяна на властта в Будапеща.
Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че докато настоящото „суверенно и национално правителство“ управлява страната, Брюксел няма да може да използва средствата на унгарските граждани за финансиране на Украйна. По думите му залогът на предстоящите парламентарни избори на 12 април е изключително висок, съобщава унгарската агенция MTI.
- Реклама -
Сиярто коментира, че след публикуването на последния доклад за европейското финансиране на Украйна „в Брюксел и Киев всички започват да губят разсъдъка си“.
Той подчерта, че един от основните предстоящи спорове в ЕС ще бъде дали тази сума да бъде осигурена от европейските данъкоплатци.
По думите му подготвен доклад на унгарското Министерство по въпросите на ЕС показва, че в Брюксел вече се обсъждат конкретни мерки за набиране на средства.
Той добави, че се настоява и за премахване на държавното намаление на сметките за комунални услуги, което би довело до значително по-високи разходи за унгарските домакинства.
Сиярто заключи, че според него Брюксел се стреми към смяна на властта в Будапеща.