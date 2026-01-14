НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Сиярто категоричен: Нито един форинт за Украйна!

          0
          109
          Петер Сиярто
          Петер Сиярто
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че докато настоящото „суверенно и национално правителство“ управлява страната, Брюксел няма да може да използва средствата на унгарските граждани за финансиране на Украйна. По думите му залогът на предстоящите парламентарни избори на 12 април е изключително висок, съобщава унгарската агенция MTI.

          - Реклама -

          Сиярто коментира, че след публикуването на последния доклад за европейското финансиране на Украйна „в Брюксел и Киев всички започват да губят разсъдъка си“.

          „Брюксел вече е похарчил стотици милиарди евро от парите на европейските народи, за да финансира войната в Украйна и корумпирания режим там. А сега украинците искат още 800 милиарда долара за десет години, само за да функционира държавата – без дори да броим разходите за отбрана“, заяви външният министър.

          Той подчерта, че един от основните предстоящи спорове в ЕС ще бъде дали тази сума да бъде осигурена от европейските данъкоплатци.

          „Очевидно е, че тези пари трябва да бъдат събрани от хората – включително от унгарския народ – за да бъдат изпратени в Украйна. Но докато сме на власт, няма да изпратим нито един форинт от парите на унгарците там“, категоричен беше Сиярто.

          По думите му подготвен доклад на унгарското Министерство по въпросите на ЕС показва, че в Брюксел вече се обсъждат конкретни мерки за набиране на средства.

          Петер Сиярто: ЕС не може да намери своето място в зараждащия се нов световен ред и иска да разпали война с Русия Петер Сиярто: ЕС не може да намери своето място в зараждащия се нов световен ред и иска да разпали война с Русия

          „Искат да премахнем субсидиите за жилищно строителство, да отменим 13-ата пенсия и дори да забравим за 14-ата, да съкратим данъчните облекчения за майките и семействата, да затворим болници, да орежем здравеопазването и да премахнем заемите за млади работници – всичко това, за да изпратим парите на Украйна“, изброи Сиярто.

          Той добави, че се настоява и за премахване на държавното намаление на сметките за комунални услуги, което би довело до значително по-високи разходи за унгарските домакинства.

          „Това няма да се случи, докато настоящото правителство е на власт“, подчерта външният министър.

          Сиярто заключи, че според него Брюксел се стреми към смяна на властта в Будапеща.

          „Искат да ни смажат, защото могат да изпратят тези 800 милиарда долара само ако има пълно съгласие. Затова се опитват да наложат в Унгария марионетно правителство, лоялно на Брюксел – такова, което ще се съгласи да изпраща парите на унгарския народ в Украйна“, заяви Петер Сиярто.

          Сиярто срещу Брюксел: „Лудост“ е мека дума, те са ненормални Сиярто срещу Брюксел: „Лудост“ е мека дума, те са ненормални

          Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че докато настоящото „суверенно и национално правителство“ управлява страната, Брюксел няма да може да използва средствата на унгарските граждани за финансиране на Украйна. По думите му залогът на предстоящите парламентарни избори на 12 април е изключително висок, съобщава унгарската агенция MTI.

          - Реклама -

          Сиярто коментира, че след публикуването на последния доклад за европейското финансиране на Украйна „в Брюксел и Киев всички започват да губят разсъдъка си“.

          „Брюксел вече е похарчил стотици милиарди евро от парите на европейските народи, за да финансира войната в Украйна и корумпирания режим там. А сега украинците искат още 800 милиарда долара за десет години, само за да функционира държавата – без дори да броим разходите за отбрана“, заяви външният министър.

          Той подчерта, че един от основните предстоящи спорове в ЕС ще бъде дали тази сума да бъде осигурена от европейските данъкоплатци.

          „Очевидно е, че тези пари трябва да бъдат събрани от хората – включително от унгарския народ – за да бъдат изпратени в Украйна. Но докато сме на власт, няма да изпратим нито един форинт от парите на унгарците там“, категоричен беше Сиярто.

          По думите му подготвен доклад на унгарското Министерство по въпросите на ЕС показва, че в Брюксел вече се обсъждат конкретни мерки за набиране на средства.

          Петер Сиярто: ЕС не може да намери своето място в зараждащия се нов световен ред и иска да разпали война с Русия Петер Сиярто: ЕС не може да намери своето място в зараждащия се нов световен ред и иска да разпали война с Русия

          „Искат да премахнем субсидиите за жилищно строителство, да отменим 13-ата пенсия и дори да забравим за 14-ата, да съкратим данъчните облекчения за майките и семействата, да затворим болници, да орежем здравеопазването и да премахнем заемите за млади работници – всичко това, за да изпратим парите на Украйна“, изброи Сиярто.

          Той добави, че се настоява и за премахване на държавното намаление на сметките за комунални услуги, което би довело до значително по-високи разходи за унгарските домакинства.

          „Това няма да се случи, докато настоящото правителство е на власт“, подчерта външният министър.

          Сиярто заключи, че според него Брюксел се стреми към смяна на властта в Будапеща.

          „Искат да ни смажат, защото могат да изпратят тези 800 милиарда долара само ако има пълно съгласие. Затова се опитват да наложат в Унгария марионетно правителство, лоялно на Брюксел – такова, което ще се съгласи да изпраща парите на унгарския народ в Украйна“, заяви Петер Сиярто.

          Сиярто срещу Брюксел: „Лудост“ е мека дума, те са ненормални Сиярто срещу Брюксел: „Лудост“ е мека дума, те са ненормални
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мистериозна смърт: Внезапно почина депутат на Зеленски, част от продуцентската къща на Миндич

          Никола Павлов -
          Народният депутат на Украйна Александър Кабанов от парламентарната фракция „Слуга на народа“ е починал внезапно. Това съобщават от партията, цитирани от украинската агенция УНИАН. От...
          Война

          Руските „клещи“ се опитват да обхванат ключовата украинска крепост Орехов

          Иван Христов -
          След превземането на Лукяновско, руската групировка войски „Днепър“, използвайки отделни щурмови групи, е започнала да изтласква Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от Новояковлевка и...
          Война

          Новият министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал: Киев изобщо не беше готов за руския удар

          Иван Христов -
          За разлика от Харков, Киев беше далеч по-слабо подготвен за руски ракетни и дронови удари по електропреносната мрежа през зимата, което е довело до...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions