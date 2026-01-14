НА ЖИВО
          Ски сезонът тръгва: Витоша и Беклемето отварят с нощно каране

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          След колебливото време през последните седмици зимата най-сетне създаде добри условия за ски, а още два зимни центъра в страната официално откриват сезона.

          Дългоочакваният старт на сезона в полите на Витоша е на 15 януари, като откриването ще бъде с нощно каране по ски писта „Лалето“. Започват работа и още две писти, заедно с обслужващите ги лифтове и влекове, което дава възможност за пълноценно каране в часовете след залез.

          След инцидент извън пистите: Скиор загина в Пирин След инцидент извън пистите: Скиор загина в Пирин

          От днес скиори посреща и Троянският Балкан. Ски център Беклемето официално отваря голямата си писта „Карцов бук“, като в експлоатация влиза и учебното трасе, подходящо за начинаещи и деца.

          Очакванията са при запазване на температурите и снежната покривка условията да се подобряват, а сезонът постепенно да се разширява и към други зимни курорти.

