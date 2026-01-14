Ски сезонът тръгва: Витоша и Беклемето отварят с нощно каране

След колебливото време през последните седмици зимата най-сетне създаде добри условия за ски, а още два зимни центъра в страната официално откриват сезона.

Дългоочакваният старт на сезона в полите на Витоша е на 15 януари, като откриването ще бъде с нощно каране по ски писта „Лалето“. Започват работа и още две писти, заедно с обслужващите ги лифтове и влекове, което дава възможност за пълноценно каране в часовете след залез.

От днес скиори посреща и Троянският Балкан. Ски център Беклемето официално отваря голямата си писта „Карцов бук“, като в експлоатация влиза и учебното трасе, подходящо за начинаещи и деца.

Очакванията са при запазване на температурите и снежната покривка условията да се подобряват, а сезонът постепенно да се разширява и към други зимни курорти.