Слави Трифонов: ИТН няма да подкрепя недомислени закони за НСО

Лидерът на ИТН Слави Трифонов коментира във Фейсбук днешното променено гласуване в парламентарната зала на парламентарната му група, при което Народното събрание отхвърли на първо четене промените в Закона за НСО, предаде БНР. Законопроектът предвиждаше отпадане на охраната на депутатите.

„Ние недомислени закони няма да гласуваме", заявява Трифонов.

Той уточнява, че не е работа на парламента да решава кой да бъде охраняван и дали има заплаха за живота му, но добавя, че ИТН го е подкрепила, „за да покаже политическа воля и добри намерения“.

„Ако седнете и се зачетете в този закон, ще видите вътре много недомислици, които са нелогични и вредни, но ПП-ДБ така пишат закони – както им се иска, а не както трябва“, пише Трифонов.

Той подчертава още: