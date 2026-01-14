НА ЖИВО
          Слави Трифонов: ИТН няма да подкрепя недомислени закони за НСО

          14 януари 2026 | 23:54
          Лидерът на ИТН Слави Трифонов коментира във Фейсбук днешното променено гласуване в парламентарната зала на парламентарната му група, при което Народното събрание отхвърли на първо четене промените в Закона за НСО, предаде БНР. Законопроектът предвиждаше отпадане на охраната на депутатите.

          „Ние недомислени закони няма да гласуваме“, заявява Трифонов.

          Той уточнява, че не е работа на парламента да решава кой да бъде охраняван и дали има заплаха за живота му, но добавя, че ИТН го е подкрепила, „за да покаже политическа воля и добри намерения“.

          „Ако седнете и се зачетете в този закон, ще видите вътре много недомислици, които са нелогични и вредни, но ПП-ДБ така пишат закони – както им се иска, а не както трябва“, пише Трифонов.

          Той подчертава още:

          „Искам да съм много ясен. Никоя друга партия не може да ни нарежда да приемаме глупави закони или да ни казва как да гласуваме.“

