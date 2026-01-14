НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          След кратко затопляне: зимата се връща със сняг, лед и нови мразове

          0
          89
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          След поредицата от студени дни температурите временно ще се повишат, но зимата няма намерение да отстъпва трайно. В сряда дневните стойности ще са между 8 и 13 градуса, с изключения по поречието на Дунав, а в четвъртък следобед в Предбалкана и Южна България термометрите ще показват от 10 до 15 градуса.

          - Реклама -

          Валежи в средата на седмицата не се очакват. В повечето райони времето ще е слънчево с разкъсана облачност, но заради затоплянето сутрините ще са с понижена видимост и мъгли. По-плътна облачност ще има в източната половина на страната.

          Минус 15 градуса в Кнежа oтчетоха термометрите Минус 15 градуса в Кнежа oтчетоха термометрите

          Обратът идва около Антоновден. В петък следобед се очакват валежи от дъжд и сняг, а през почивните дни облачността ще остане значителна, на места с ниски облаци и кратки слънчеви прозорци. В събота в Централна България са възможни снеговалежи, които постепенно ще спират, а в неделя следобед облаците ще започнат да се разкъсват.

          Температурите рязко тръгват надолу в края на седмицата. Сутрините ще стават все по-мразовити, като в неделя призори в Североизточна България живакът ще падне до минус 10 градуса.
          Дневните стойности ще се понижават осезаемо – в петък до 10–11 градуса в Югозападна България, в събота около и малко над нулата в цялата страна, а в неделя в северната половина на страната ще останат отрицателни дори през деня.

          Ранните прогнози сочат, че 19 и 20 януари отново ще са ледени, със сутрешни температури около и под минус 10 градуса.
          В периода 20–25 януари има вероятност страната ни да попадне под влияние на смущения със значителни снеговалежи, последвани от нова вълна студ.

          След поредицата от студени дни температурите временно ще се повишат, но зимата няма намерение да отстъпва трайно. В сряда дневните стойности ще са между 8 и 13 градуса, с изключения по поречието на Дунав, а в четвъртък следобед в Предбалкана и Южна България термометрите ще показват от 10 до 15 градуса.

          - Реклама -

          Валежи в средата на седмицата не се очакват. В повечето райони времето ще е слънчево с разкъсана облачност, но заради затоплянето сутрините ще са с понижена видимост и мъгли. По-плътна облачност ще има в източната половина на страната.

          Минус 15 градуса в Кнежа oтчетоха термометрите Минус 15 градуса в Кнежа oтчетоха термометрите

          Обратът идва около Антоновден. В петък следобед се очакват валежи от дъжд и сняг, а през почивните дни облачността ще остане значителна, на места с ниски облаци и кратки слънчеви прозорци. В събота в Централна България са възможни снеговалежи, които постепенно ще спират, а в неделя следобед облаците ще започнат да се разкъсват.

          Температурите рязко тръгват надолу в края на седмицата. Сутрините ще стават все по-мразовити, като в неделя призори в Североизточна България живакът ще падне до минус 10 градуса.
          Дневните стойности ще се понижават осезаемо – в петък до 10–11 градуса в Югозападна България, в събота около и малко над нулата в цялата страна, а в неделя в северната половина на страната ще останат отрицателни дори през деня.

          Ранните прогнози сочат, че 19 и 20 януари отново ще са ледени, със сутрешни температури около и под минус 10 градуса.
          В периода 20–25 януари има вероятност страната ни да попадне под влияние на смущения със значителни снеговалежи, последвани от нова вълна студ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Ивелин Михайлов: Искаме тройна защита на вота, с Пело си простихме

          Екип Евроком -
          Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов настоява за въвеждането на „тройна защита“ на изборния процес, сравнявайки мерките за сигурност с тези в атомна централа....
          Общество

          Днес ромската общност празнува Банго Васил: Какви послания отправиха политиците

          Дамяна Караджова -
          Политици поздравиха ромската общност в България по повод празника Василица, известен още като Банго Васил или Ромската нова година.
          България

          Габриел Вълков влиза в битката за лидер на БСП: Осъзнахме грешката си с управлението

          Екип Евроком -
          Габриел Вълков официално потвърди, че ще се кандидатира за председател на Българската социалистическа партия (БСП). В началото на годината той коментира вътрешнопартийните трусове, отношенията...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions