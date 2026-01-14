След кратко затопляне: зимата се връща със сняг, лед и нови мразове

След поредицата от студени дни температурите временно ще се повишат, но зимата няма намерение да отстъпва трайно. В сряда дневните стойности ще са между 8 и 13 градуса, с изключения по поречието на Дунав, а в четвъртък следобед в Предбалкана и Южна България термометрите ще показват от 10 до 15 градуса.
Валежи в средата на седмицата не се очакват. В повечето райони времето ще е слънчево с разкъсана облачност, но заради затоплянето сутрините ще са с понижена видимост и мъгли. По-плътна облачност ще има в източната половина на страната.
Обратът идва около Антоновден. В петък следобед се очакват валежи от дъжд и сняг, а през почивните дни облачността ще остане значителна, на места с ниски облаци и кратки слънчеви прозорци. В събота в Централна България са възможни снеговалежи, които постепенно ще спират, а в неделя следобед облаците ще започнат да се разкъсват.
Температурите рязко тръгват надолу в края на седмицата. Сутрините ще стават все по-мразовити, като в неделя призори в Североизточна България живакът ще падне до минус 10 градуса. Дневните стойности ще се понижават осезаемо – в петък до 10–11 градуса в Югозападна България, в събота около и малко над нулата в цялата страна, а в неделя в северната половина на страната ще останат отрицателни дори през деня.
Ранните прогнози сочат, че 19 и 20 януари отново ще са ледени, със сутрешни температури около и под минус 10 градуса. В периода 20–25 януари има вероятност страната ни да попадне под влияние на смущения със значителни снеговалежи, последвани от нова вълна студ.
