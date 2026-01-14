След потъването на баржа с торове: Няма отклонение от нормите във водите край Свищов

Към момента не са установени отклонения от нормите в показателите на водите, които водоснабдяват Свищов. Това съобщиха от пресцентъра на Община Свищов във връзка с инцидента, при който румънска баржа, натоварена с 1133 тона азотни торове, потъна в река Дунав край румънския град Зимнич.

От Общината уточниха, че са взети проби и продължава пробовземането както от повърхностните води на Дунав, така и от питейните води, които захранват града. Данните до този момент не показват риск за населението.

Администрацията е сезирала всички компетентни институции във връзка със случая, а ситуацията остава под постоянно наблюдение от отговорните органи. От Общината увериха, че обществеността ще бъде информирана незабавно, ако настъпи промяна в обстоятелствата.

Припомняме, че на 9 януари кораб заседна и потъна в румънската част на Дунав срещу Свищов. Тогава директорът на Дирекция „Речен надзор – Русе“ Иван Иванов обясни, че съдът е бил извън корабоплавателния път и не е представлявал опасност за движението по реката.

Вчера румънски медии информираха, че два шлепа със селскостопански торове са потънали в Дунав и е отчетена повишена концентрация на амоняк, което е причина за засилен контрол и мониторинг от българска страна.