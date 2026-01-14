НА ЖИВО
          Сливи за смет: Общината преизпълни нормата за изчистването на отпадъците в София

          Над 134 тона отпадъци са извозени вчера от районите „Слатина“ и „Подуяне“, съобщи директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков, цитиран от Столична община.

          По думите му, за втори пореден ден е преизпълнена стандартната дневна норма от 90 тона, като работата по наваксване на натрупаните отпадъци продължава по график.

          В район „Подуяне“ вчера основният фокус е бил върху ж.к. „Сухата река“, като част от единичните точки там се довършват и днес. В рамките на днешния ден екипите работят в редица карета и улици, включително зоните около бул. „Владимир Вазов“, бул. „Ботевградско шосе“, ж.к. „Левски“, както и около големите контейнери и единичните точки, за да се навакса извозването.

          В район „Слатина“ вчера са почистени основни улици и карета, сред които Летище София, части от ул. „Гео Милев“, ул. „Атанас Иширков“, ул. „Акад. Г. Бончев“, както и зони в кв. „Редута“, ж.к. „Гео Милев“, кв. „Яворов“ и ж.к. „Хр. Смирненски“. Днес дейностите продължават по останалите участъци и нови точки, включително около „Цариградско шосе“ и редица вътрешноквартални улици.

          По данни на общинското дружество „Софекострой“, в район „Люлин“ вчера са почистени критични точки по трасетата на масовия градски транспорт, а днес екипите работят по вътрешнокварталните улици в няколко микрорайона, с цел събиране на отпадъците около контейнерите.

          От Столична община уверяват, че информация за напредъка ще се предоставя ежедневно.

          Миналата седмица столичният кмет Васил Терзиев заяви, че се работи за качествено и устойчиво решение на проблема със сметопочистването в Зона 3 – „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“, за да се върне спокойствието сред гражданите.

          Николай Неделков подчерта, че от следващите дни ще се оповестяват конкретни количества извозени отпадъци, за да бъде ясно каква част от натрупванията са изчистени. По думите му, всеки ден организацията се подобрява и резултатите са все по-добри.

          Столична община: Получени са над 5700 сигнала за кризата с боклука

          Димитър Вучев: София никога не е била с толкова много боклуци по улицата

          България

          Парламентът стартира процедури за избор на шефове на ДАНС, ДАР, ДАТО и регулатори с изтекли мандати

          Екип Евроком -
          На заседанието на 14 януари 2026 г. председателят на 51-вото Народно събрание официално представи справка за държавните органи, за които парламентът следва да проведе...
          България

          Напрежение в парламента: Божанков и ръководството в сблъсък заради „брутален престъпник“ в кулоарите

          Екип Евроком -
          Остър скандал беляза началото на пленарното заседание на 14 януари 2026 г., след като народният представител Явор Божанков отправи сериозни критики към ръководството на...
          България

          НС одобри на първо четене пределни надценки на стоки и услуги заради еврото

          Екип Евроком -
          Народното събрание прие на първо четене Законопроект относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги, добил популярност като „Антиспекула“. Текстовете предвиждат...

