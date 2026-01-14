От организацията „Спаси София“ отправиха призив към гражданите на столицата да участват активно в общественото обсъждане на предложените промени в Наредбата за местните данъци и такси. Инициативата цели въвеждането на механизъм за пълно или частично освобождаване от такса битови отпадъци за районите, в които услугата по сметосъбиране е влошена или на практика липсва.

Съветниците от „Спаси София“ внесоха предложение в общинския съвет миналия четвъртък, което предвижда жителите на засегнатите от кризата с боклука райони да платят такса смет за 3 месеца по-малко за 2025 г.

„С предложените промени в наредбата целим да има ясен правен механизъм, който да позволи компенсации за граждани в засегнатите квартали, без нужда от допълнителни бюджетни средства. Така тежестта на кризата със сметосъбирането няма да бъде прехвърляна върху хората, които реално не получават услугата, а решенията ще се вземат прозрачно и с публични критерии и срокове.“ – сподели адв. Христо Копаранов, общински съветник от „Спаси София“.

Председателят на организацията Борис Бонев също коментира казуса, повдигайки въпроса за справедливостта на налозите.

„Заслужават ли хората, които живеят без нормално сметосъбиране, да бъдат таксувани за него?“ – попита Борис Бонев и допълни: „Според администрацията услугата не е нарушена и няма основание за компенсации, въпреки, че Люлин, Красно село, Подуяне, Изгрев и Слатина вече месеци наред слушат обещания, че „от следващата седмица“ кризата ще приключи. Считаме за несправедливо и недопустимо да се изисква от хората да заплащат пълния размер на такса смет за услуга, която в много случаи не се предоставя ефективно.“

От формацията призовават софиянци да изпратят своите позиции, мнения и предложения относно освобождаването от такса смет за засегнатите райони на електронна поща: priemna@spasisofia.org.