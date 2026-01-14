НА ЖИВО
          Война

          Ставката на Върховния главнокомандващ на Украйна взе решение за увеличаване на ефективността на „Линията от дронове"

          Фибероптичен дрон
          Фибероптичен дрон
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          След заседание на Ставката на Върховния главнокомандващ на Украйна на 13 януари е взето решение за повишаване на ефективността на „Линията дронове“. Това включва укрепване на нейното управление и осигуряване на необходимите ресурси, написа в Telegram секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО) на Украйна Рустем Умеров, цитиран от „Зеркало недели“.

          По думите му на срещата е било разгледано развитието на военно-политическата обстановка и перспективите пред руската армия през първата половина на 2026 г., със специален акцент върху дроновете и технологичните разработки. Изслушан е и разузнавателен доклад.

          „На Министерството на отбраната е възложено да рационализира и осигури ясно разпределение на ресурсите между оръжейните системи, както и да намери допълнителни финансови ресурси за покриване на неотложните нужди на Силите за отбрана“, се казва в изявлението.

          Умеров отбеляза още, че на срещата е било разгледано разширяване на производството на дронове с оптични нишки.

          „Безпилотните технологии са един от ключовите фактори за възпиране на противника. Решението на Ставката цели систематично укрепване на тази способност“, заяви секретарят на СНБО.

          Припомняме, че Министерството на отбраната на Украйна стартира проекта „Линия дронове“ през февруари 2025 г. Проектът имаше за цел да разшири мащаба на най-добрите практики за използване на дронове в Сухопътните войски и Държавната гранична служба за ефективно противодействие на руските военни сили.

