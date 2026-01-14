Народните представители подновяват работата си днес след края на коледната ваканция, като вниманието е насочено към предстоящото връчване на втория проучвателен мандат от държавния глава. В кулоарите на парламента и в общественото пространство все по-отчетливо се говори за сценарий с предсрочни избори и назначаване на ново служебно правителство.

Политическата обстановка коментира пред bTV в предаването „Тази сутрин“ лидерът на „Български възход“ и бивш служебен премиер Стефан Янев. Според неговия анализ вторият мандат най-вероятно ще бъде върнат веднага. Той допълни, че при третия мандат винаги има формална възможност за опит за съставяне на кабинет, но нагласите на повечето политически сили сочат към необходимост от нови избори.

Янев изрази мнение, че ситуацията е усложнена от последните промени в Конституцията, които според него не са били подготвени с нужния анализ. Той предупреди за риска страната да изпадне в конституционна криза, ако лицата, посочените в основния закон като възможни кандидати за служебен премиер, откажат да поемат поста. Въпреки това бившият премиер смята, че до пълен институционален блокаж няма да се стигне.

Относно хронограмата на евентуалния вот, Стефан Янев посочи датата 29 март като „напълно реалистична“ за провеждане на предсрочни избори, при условие че служебното правителство бъде назначено в края на месец януари, съгласно конституционните процедури.

Лидерът на „Български възход“ коментира и изборния процес. Той припомни, че машинното гласуване е въведено за първи път през 2021 година и тогава организацията е преминала без съществени проблеми. Според него общественото недоверие не е към техниката, а към начина на отчитане на резултатите. Янев смята, че преброяването на разписките би повишило доверието, но подчерта, че промени в изборното законодателство в последния момент не са правилен подход.

Запитан за политическото бъдеще на президента Румен Радев, Янев определи това като личен въпрос, зависещ от визията на държавния глава. Той акцентира, че само появата на нов играч не е достатъчна, а е нужна реална стратегия за промяна на модела на управление.

Янев подчерта, че протестите са заявили искане за прозрачно и отчетно управление. По думите му „Български възход“ работи по платформа за промяна на начина, по който функционира държавата, като не изключи и бъдещи политически партньорства.