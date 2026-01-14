Стефан Пешов – последният българин, ръкувал се с Мадуро?

В предаването „Контра“ Страхил Ангелов разговаря със Стефан Пешов, който разказва за посещението си във Венецуела и срещата си с президента Николас Мадуро.

„Така се случи, че видях неща, които може би малко българи са виждали", споделя той.

Пешов описва развитието на „социализъм на XXI век“, въведен от Уго Чавес – модел, който „залага много на самоуправлението“ чрез комуни и местни общности. Според него страната е подложена на „много жестоки санкции“, които „носят страдания най-вече на обикновените хора“. В разговора санкциите са определени като „форма на организиран държавен тероризъм“. Интервюто предлага личен и политически поглед към Венецуела и нейната борба да запази суверенитет и собствен път на развитие.