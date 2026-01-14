НА ЖИВО
          Тайна среща между Белия дом и иранската опозиция: Уиткоф разговарял с Реза Пахлави за протестите в Иран

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф е провел тайна среща през уикенда с бившия ирански престолонаследник Реза Пахлави, който живее в изгнание, за да обсъдят разрастващите се протести в Иран. Това е съобщил високопоставен американски представител, цитиран от Axios.

          Срещата представлява първия контакт на високо равнище между иранската опозиция и администрацията на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп от началото на протестите преди около 15 дни. По информация на източниците Пахлави се опитва да се позиционира като „преходен лидер“, в случай че режимът в Иран се срине.

          Синът на последния ирански шах, свален по време на Ислямската революция през 1979 г., ръководи опозиционна фракция от изгнание в Съединените щати. През последните две седмици той редовно се появява в американски телевизии с призиви към администрацията на Тръмп да подкрепи протестиращите.

          Междувременно екипът по национална сигурност на Белия дом е провел среща във вторник сутринта, посветена на възможните реакции спрямо ситуацията в Иран, без участието на президента Тръмп. Високопоставен американски представител е заявил пред Axios, че обсъжданията са на ранен етап.

          „В момента не сме в режим на вземане на решения за военни действия“, каза източникът, като допусна, че е трудно да се прогнозира каква окончателна позиция ще заеме Тръмп.

          По данни на друг източник, запознат пряко с разговорите, държавният секретар Марко Рубио е заявил на закрити срещи, че администрацията разглежда неконвенционални, невоенни мерки за подкрепа на протестиращите.

          Протестите продължиха и във вторник в редица ирански градове, като оценките за броя на жертвите рязко нарастват. Според анализ, споделен от Израел с Вашингтон, най-малко 5000 протестиращи са били убити, твърди американски представител.

          „Иранските власти прилагат масови репресии“, добави той.

          Президентът Доналд Тръмп публично призова иранците „да продължат да протестират“ и „да поемат контрола над държавните институции“, като заяви:

          „Помощта е на път“.

          Попитан какво точно има предвид, Тръмп отговори уклончиво:

          „Ще трябва сами да разберете това“, като същевременно подчерта, че според него американците трябва да напуснат Иран.

          В началото на протестите администрацията на Тръмп не е възприемала Пахлави като значим политически фактор. В интервю за „Шоуто на Хю Хюит“ миналата седмица президентът отказа да му даде публична подкрепа. Впоследствие обаче представители на администрацията са били изненадани от факта, че по време на много от демонстрациите се скандира името на Пахлави.

          „Наблюдаваме възход на Пахлави. Името му се скандира в демонстрации в много градове и това изглежда се случва спонтанно“, заяви високопоставен американски представител.

          Анализаторът Карим Саджадпур от фондация „Карнеги“ коментира пред Axios, че Пахлави дава обединяващ фокус на националистическите настроения, за разлика от ислямисткия радикализъм на режима.

          „За много иранци Реза Пахлави олицетворява патриотизма и ориентираната към бъдещето носталгия Иран отново да стане велик“, посочи той.

          От своя страна Раз Зимт, ръководител на програмата за Иран в Израелския институт за изследвания на националната сигурност, отбеляза, че макар името на Пахлави да се появява с необичайна честота, е трудно да се прецени дали това отразява широка обществена подкрепа. Според него обаче мнозина биха го приели поне временно като по-добра алтернатива на сегашното управление.

          Социологически проучвания от последните години, включително от ноември 2025 г., показват, че около една трета от иранците подкрепят Пахлави, приблизително същият дял е твърдо против него, сочат изследвания на нидерландския социолог Амар Малекѝ. Това ниво на подкрепа остава по-високо от това за всеки друг представител на иранската опозиция.

          - Реклама -

