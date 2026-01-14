НА ЖИВО
          Тежък инцидент: Трамвай удари дете в центъра на София

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Трамвай е ударил дете на видима възраст около 10 години на кръстовището на ул. „Пиротска“ и ул. „Опълченска“ в София.

          Инцидентът е станал в непосредствена близост до 18-то Средно училище.

          На място са изпратени полицейски екип и екип на Спешна помощ, които оказват съдействие и изясняват обстоятелствата около случилото се.

          Към момента няма официална информация за състоянието на детето.

