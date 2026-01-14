България заема челното място в Европа по цена на електроенергията, достигайки нива от 190 евро за мегаватчас. Това стана ясно от разговор между главния редактор на телевизия „Евроком“ Катя Илиева и предприемача Тодор Батков-син. Според изнесените данни, докато страната ни поддържа рекордно високи цени, в държави като Франция и Германия стойностите варират между 110 и 140 евро, а в Северна Европа цените падат до 30-40 евро благодарение на ефективното използване на възобновяеми източници.

В момента енергийният микс на страната се формира основно от АЕЦ „Козлодуй“ (около 30%) и топлоелектрическите централи (40%), докато фотоволтаичните централи допринасят с около 20%. Въпреки наличието на значителен воден ресурс, хидроенергийният потенциал не се използва оптимално.

„В момента ние го похабяваме“, коментира Батков-син, визирайки управлението на водите и язовирите. Като конкретен пример за неефективност бе посочена каскадата „Арда“ и ситуацията с язовир „Ивайловград“, който прелива дни наред. Водата, вместо да генерира електроенергия, преминава през преливниците и изтича неизползвана към Средиземно море, без да донесе принос за българската икономика.

Причината за това разхищение се корени в липсата на своевременна подготовка през декември, когато прогнозите за сериозни валежи са били известни. Според експертното мнение, мощностите е трябвало да бъдат пуснати на пълно натоварване още тогава, за да се свалят нивата на трите язовира от каскадата и да се поеме прииждащата вълна.

Допълнителен проблем създава и техническото състояние на съоръженията. Стана ясно, че една от турбините на ВЕЦ „Ивайловград“ не функционира поради ремонт на кабел, който продължава вече няколко месеца. Ремонтните дейности се извършват в най-благодатния за производство сезон, вместо да бъдат планирани за края на лятото, когато водният приток е минимален.

Ситуацията подчертава необходимостта от изграждането на проекта „Горна Арда“, включващ язовирите „Мадан“, „Ардино“ и „Сърница“. По проект те биха добавили нови мощности, които заедно с настоящата каскада биха осигурили капацитет от около 600 мегавата – равняващо се на 60% от мощността на един блок на АЕЦ „Козлодуй“. Това би осигурило чиста и евтина енергия, тъй като основният разход при този тип производство е минималната амортизация на съоръженията.