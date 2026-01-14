НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Трагедия в Тайланд: Кран се стовари върху пътнически влак, десетки са загиналите

          0
          24
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Най-малко 22-ма души са загубили живота си при тежък инцидент в Тайланд, след като строителен кран се срути върху движещ се пътнически влак. Съоръжението е било част от обект за изграждане на високоскоростна железопътна линия, финансирана от Китай, съобщават местните власти.

          - Реклама -

          Началникът на полицията в провинция Након Рачасима, Тачапон Чиннавонг, коментира ситуацията пред АФП, като потвърди броя на жертвите: „Двадесет и двама души загинаха, а повече от 30 са ранени“.

          Катастрофата е станала около 9:00 часа местно време в североизточната провинция Након Рачасима. Падането на крана върху композицията е довело до нейното дерайлиране. По информация на провинциалните власти влакът е пътувал по маршрута от столицата Банкок към провинция Убон Рачатани.

          Местни медии излъчиха кадри на живо от мястото на трагедията, на които се виждат димящи отломки и спешни екипи, които провеждат спасителна операция.

          Най-малко 22-ма души са загубили живота си при тежък инцидент в Тайланд, след като строителен кран се срути върху движещ се пътнически влак. Съоръжението е било част от обект за изграждане на високоскоростна железопътна линия, финансирана от Китай, съобщават местните власти.

          - Реклама -

          Началникът на полицията в провинция Након Рачасима, Тачапон Чиннавонг, коментира ситуацията пред АФП, като потвърди броя на жертвите: „Двадесет и двама души загинаха, а повече от 30 са ранени“.

          Катастрофата е станала около 9:00 часа местно време в североизточната провинция Након Рачасима. Падането на крана върху композицията е довело до нейното дерайлиране. По информация на провинциалните власти влакът е пътувал по маршрута от столицата Банкок към провинция Убон Рачатани.

          Местни медии излъчиха кадри на живо от мястото на трагедията, на които се виждат димящи отломки и спешни екипи, които провеждат спасителна операция.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Карол Навроцки: Само Доналд Тръмп има силата да спре Владимир Путин

          Георги Петров -
          Според полския президент Карол Навроцки, Доналд Тръмп е единственият световен лидер, който притежава необходимия капацитет да възпре Владимир Путин и да прекрати заплахите му...
          Европа

          Тръмп за премиера на Гренландия: Той има голям проблем, ако избира Дания

          Иван Христов -
          На пресконференция с датския премиер Мете Фредериксен, министър-председателят на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че островът „избира Дания“ и няма да принадлежи или да бъде...
          Свят

          X отново е достъпна във Венецуела след повече от година блокада

          Дамяна Караджова -
          Социалната мрежа X отново е достъпна във Венецуела

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions