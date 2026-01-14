Най-малко 22-ма души са загубили живота си при тежък инцидент в Тайланд, след като строителен кран се срути върху движещ се пътнически влак. Съоръжението е било част от обект за изграждане на високоскоростна железопътна линия, финансирана от Китай, съобщават местните власти.

Началникът на полицията в провинция Након Рачасима, Тачапон Чиннавонг, коментира ситуацията пред АФП, като потвърди броя на жертвите: „Двадесет и двама души загинаха, а повече от 30 са ранени“.

Катастрофата е станала около 9:00 часа местно време в североизточната провинция Након Рачасима. Падането на крана върху композицията е довело до нейното дерайлиране. По информация на провинциалните власти влакът е пътувал по маршрута от столицата Банкок към провинция Убон Рачатани.

Местни медии излъчиха кадри на живо от мястото на трагедията, на които се виждат димящи отломки и спешни екипи, които провеждат спасителна операция.