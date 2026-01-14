Тръмп: Без САЩ НАТО няма да е дори близо до ефективност!

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Гренландия е жизненоважна за националната сигурност на САЩ и за изграждането на т.нар. „Златен купол“ – ключов елемент от американската отбранителна стратегия. Държавният глава направи изявлението в публикация в социалната мрежа Truth Social.
Президентът подчерта, че ролята на НАТО като ефективна военна и възпираща сила е пряко зависима от мощта на Съединените щати, като изтъкна, че именно американският военен потенциал е гръбнакът на Алианса.
По думите на Тръмп Гренландия под американски контрол би направила НАТО значително по-силен и по-ефективен.
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Гренландия е жизненоважна за националната сигурност на САЩ и за изграждането на т.нар. „Златен купол“ – ключов елемент от американската отбранителна стратегия. Държавният глава направи изявлението в публикация в социалната мрежа Truth Social.
Президентът подчерта, че ролята на НАТО като ефективна военна и възпираща сила е пряко зависима от мощта на Съединените щати, като изтъкна, че именно американският военен потенциал е гръбнакът на Алианса.
По думите на Тръмп Гренландия под американски контрол би направила НАТО значително по-силен и по-ефективен.