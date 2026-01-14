Тръмп: Без САЩ НАТО няма да е дори близо до ефективност!

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Гренландия е жизненоважна за националната сигурност на САЩ и за изграждането на т.нар. „Златен купол“ – ключов елемент от американската отбранителна стратегия. Държавният глава направи изявлението в публикация в социалната мрежа Truth Social.

„Съединените щати се нуждаят от Гренландия за целите на националната си сигурност. Тя е жизненоважна за Златния купол, който строим. НАТО трябва да ни води пътя към постигането му. Ако не го направим, Русия или Китай ще го направят, а това няма да се случи!", написа Тръмп.

Президентът подчерта, че ролята на НАТО като ефективна военна и възпираща сила е пряко зависима от мощта на Съединените щати, като изтъкна, че именно американският военен потенциал е гръбнакът на Алианса.

„Във военно отношение, без огромната мощ на Съединените щати, голяма част от която изградих по време на първия си мандат и сега я издигам на още по-високо ниво, НАТО не би бил ефективна сила – дори не близо“, заяви той.

По думите на Тръмп Гренландия под американски контрол би направила НАТО значително по-силен и по-ефективен.