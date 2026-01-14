Тръмп иска да разположи в Гренландия важни елементи от системата за противоракетна отбрана „Златен купол“

14 януари 2026 | 16:24
САЩ се нуждаят от Гренландия за реализацията на отбранителния проект „Златен купол“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той написа в своята социална мрежа Truth Social че ако Америка не получи острова, Русия или Китай ще го окупират.
„Тя (Гренландия) е жизненоважна за изграждането на „Златен купол“. НАТО трябва да ръководи процеса по получаването му. Ако не го направим, Русия или Китай ще го направят и това няма да се случи!“, написа Тръмп..
В публикацията американският президент заяви, че НАТО няма да бъде „ефективна сила или възпиращ фактор“ без военната мощ на САЩ. Следователно, заключи Доналд Тръмп, Алиансът ще стане „много по-страховит“, след като САЩ получат Гренландия.
„Златният купол“ е цялостна отбранителна система срещу всички видове ракети, включително ядрени, за защита на северноамериканския континент. Проектът използва наземни и орбитални прехващачи. Пентагонът представи концепцията за новата система за противоракетна отбрана през септември 2025 г.
До 1953 г. Гренландия е датска колония. През 2009 г. островът получава автономия, което му позволява да се самоуправлява и да упражнява собствена вътрешна политическа власт, но остава част от кралството. В началото на януари Доналд Тръмп обявява, че страната трябва да получи Гренландия, тъй като в момента е заобиколена от „руски и китайски кораби“. В Конгреса е внесен законопроект за предоставяне на статута на щат на острова. Правителството на Гренландия засега отхвърля всяка възможност за присъединяване към САЩ.
