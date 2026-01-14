НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Тръмп иска да разположи в Гренландия важни елементи от системата за противоракетна отбрана „Златен купол“

          14 януари 2026 | 16:24 420
          Златен купол
          Златен купол
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          САЩ се нуждаят от Гренландия за реализацията на отбранителния проект „Златен купол“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той написа в своята социална мрежа Truth Social че ако Америка не получи острова, Русия или Китай ще го окупират.

          - Реклама -

          „Тя (Гренландия) е жизненоважна за изграждането на „Златен купол“. НАТО трябва да ръководи процеса по получаването му. Ако не го направим, Русия или Китай ще го направят и това няма да се случи!“, написа Тръмп..

          В публикацията американският президент заяви, че НАТО няма да бъде „ефективна сила или възпиращ фактор“ без военната мощ на САЩ. Следователно, заключи Доналд Тръмп, Алиансът ще стане „много по-страховит“, след като САЩ получат Гренландия.

          „Златният купол“ е цялостна отбранителна система срещу всички видове ракети, включително ядрени, за защита на северноамериканския континент. Проектът използва наземни и орбитални прехващачи. Пентагонът представи концепцията за новата система за противоракетна отбрана през септември 2025 г.

          До 1953 г. Гренландия е датска колония. През 2009 г. островът получава автономия, което му позволява да се самоуправлява и да упражнява собствена вътрешна политическа власт, но остава част от кралството. В началото на януари Доналд Тръмп обявява, че страната трябва да получи Гренландия, тъй като в момента е заобиколена от „руски и китайски кораби“. В Конгреса е внесен законопроект за предоставяне на статута на щат на острова. Правителството на Гренландия засега отхвърля всяка възможност за присъединяване към САЩ.

          САЩ се нуждаят от Гренландия за реализацията на отбранителния проект „Златен купол“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той написа в своята социална мрежа Truth Social че ако Америка не получи острова, Русия или Китай ще го окупират.

          - Реклама -

          „Тя (Гренландия) е жизненоважна за изграждането на „Златен купол“. НАТО трябва да ръководи процеса по получаването му. Ако не го направим, Русия или Китай ще го направят и това няма да се случи!“, написа Тръмп..

          В публикацията американският президент заяви, че НАТО няма да бъде „ефективна сила или възпиращ фактор“ без военната мощ на САЩ. Следователно, заключи Доналд Тръмп, Алиансът ще стане „много по-страховит“, след като САЩ получат Гренландия.

          „Златният купол“ е цялостна отбранителна система срещу всички видове ракети, включително ядрени, за защита на северноамериканския континент. Проектът използва наземни и орбитални прехващачи. Пентагонът представи концепцията за новата система за противоракетна отбрана през септември 2025 г.

          До 1953 г. Гренландия е датска колония. През 2009 г. островът получава автономия, което му позволява да се самоуправлява и да упражнява собствена вътрешна политическа власт, но остава част от кралството. В началото на януари Доналд Тръмп обявява, че страната трябва да получи Гренландия, тъй като в момента е заобиколена от „руски и китайски кораби“. В Конгреса е внесен законопроект за предоставяне на статута на щат на острова. Правителството на Гренландия засега отхвърля всяка възможност за присъединяване към САЩ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          ГДБОП задържа мъж в Русе за разпространение на порно с непълнолетни

          Екип Евроком -
          Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) реализираха успешна операция по установяването и задържането на мъж, уличен в притежание и многократно разпространение...
          Политика

          Кузман Илиев: Цялата държава практически зависи от Пеевски и Борисов

          Златина Петкова -
          "ИТН са тотални кукли на конци. С всеки един законопроект тези законотворци в Народното събрание се закопават все повече. Има една дупка, която те...
          Свят

          Русия запазва дяловете си в нефта на Венецуела

          Иван Христов -
          Руската държавна петролна компания „Росзарубежнефт“ няма планове да се отказва от активите си във Венецуела след военната операция на САЩ, която преобърна политическата ситуация...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions