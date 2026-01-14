НА ЖИВО
          Тръмп показва среден пръст в завод в Мичиган на фона на напрежението около делото „Епстийн" и забавеното разсекретяване на документи

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше заснет да показва неприлични жестове и да отправя ругатни към човек от публиката по време на посещение в автомобилен завод в щата Мичиган. Кадри от инцидента, разпространени в социалните мрежи, показват как държавният глава вдига среден пръст и реагира агресивно на подвиквания от присъстващите.

          Случаят се разиграва по време на обиколка на завода за Ford F-150 в Детройт. Доналд Тръмп се намира на повдигната платформа над производствената линия, когато отдолу се чуват викове. Президентът сочи към конкретен човек, изрича обидни думи и демонстративно показва среден пръст, което ясно се вижда на видеозаписите.

          Самоличността на човека от публиката не е установена. Говорителят на Белия дом Стивън Чънг защити поведението на държавния глава в коментар пред АФП, като заяви, че реакцията му е била оправдана.

          „Присъстващ е крещял нецензурни обиди в пристъп на ярост, а президентът даде ясен и недвусмислен отговор“, каза Чънг.

          Според информация на TMZ сред подвикванията към президента е имало и обвинения от типа „защитник на педофили“.

          Инцидентът идва на фона на засилен обществен и политически натиск върху Тръмп по темата за делото на покойния финансист Джефри Епстийн. Вторият мандат на 79-годишния президент е съпътстван от настоявания за публикуване на всички документи, свързани със случая на Епстийн – осъден за сексуални престъпления и в миналото част от светския кръг около Тръмп.

          Епстийн почина през 2019 г. в затвор в Ню Йорк, докато очакваше съдебен процес – смърт, официално определена като самоубийство, но останала обект на множество конспиративни теории. Въпреки че президентът одобри двупартийно законодателство за разсекретяване на документите, Министерството на правосъдието не спази крайния срок от 19 декември, а по-рано този месец беше съобщено, че над два милиона документа все още се преглеждат.

