Тръмп за премиера на Гренландия: Той има голям проблем, ако избира Дания

На пресконференция с датския премиер Мете Фредериксен, министър-председателят на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че островът „избира Дания“ и няма да принадлежи или да бъде управляван от Вашингтон. Това изявление разгневи президента на САЩ Доналд Тръмп, предава The Guardian.

„Ако трябваше да избираме между САЩ и Дания в момента, щяхме да изберем Дания, НАТО и ЕС“, заяви Нилсен.

Той добави, че „целта и желанието на острова е мирен диалог с акцент върху сътрудничеството“. Той също така заяви, че желанието на Тръмп да завземе острова е въпрос на „международното право и нашето право на собствена страна“.

Президентът на САЩ реагира остро на това изявление, като отправи заплахи към Нилсен.

Репортерите помолиха Тръмп да коментира твърдението, че Гренландия желае да остане в съюз с Дания, на което той попита: „Кой каза това?“

След като чу това изявление от гренландския премиер, Тръмп заяви, че „не знае кой е той“ и „не знае нищо за него“.

„Е, това е техен проблем. Не съм съгласен с него. Не знам нищо за него, но това би било голям проблем за него“, заяви Тръмп.

По-рано в Конгреса беше внесен законопроект за „анексиране“ на Гренландия. Целта му е да упълномощи Доналд Тръмп да „предприеме необходимите стъпки“ за придобиване на Гренландия и да започне процеса на нейното присъединяване към САЩ.

Тръмп от своя страна заяви, че би искал да се придържа към дипломатически подход и да се постигне споразумение, „но по един или друг начин ще имаме Гренландия“. Той също така заяви, че това е придобиване, а не лизинг, и не е краткосрочна собственост върху земята.