Тръмп заплаши с „твърди действия“, ако Иран започне масови обесвания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще реагира решително, ако иранските власти пристъпят към екзекуции чрез обесване в рамките на репресиите срещу масовото въстание срещу режима в Техеран.

„Ще предприемем много твърди действия, ако направят подобно нещо", каза Тръмп в интервю за CBS News, отговаряйки на въпрос за възможността иранските власти да започнат обесвания.

Американският президент подчерта, че ескалацията на насилието срещу протестиращите ще има последствия.

„Когато започнат да убиват хиляди хора, а сега ми говорите и за обесвания – ще видим как ще им се отрази това“, добави Тръмп.

Изявлението идва на фона на засилващия се международен натиск срещу властите в Иран заради жестоките действия срещу демонстрантите и опасенията от нова вълна от смъртни присъди и екзекуции.