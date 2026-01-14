Тръмп заплаши с „твърди действия“, ако Иран започне масови обесвания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще реагира решително, ако иранските власти пристъпят към екзекуции чрез обесване в рамките на репресиите срещу масовото въстание срещу режима в Техеран.
Американският президент подчерта, че ескалацията на насилието срещу протестиращите ще има последствия.
Изявлението идва на фона на засилващия се международен натиск срещу властите в Иран заради жестоките действия срещу демонстрантите и опасенията от нова вълна от смъртни присъди и екзекуции.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще реагира решително, ако иранските власти пристъпят към екзекуции чрез обесване в рамките на репресиите срещу масовото въстание срещу режима в Техеран.
Американският президент подчерта, че ескалацията на насилието срещу протестиращите ще има последствия.
Изявлението идва на фона на засилващия се международен натиск срещу властите в Иран заради жестоките действия срещу демонстрантите и опасенията от нова вълна от смъртни присъди и екзекуции.