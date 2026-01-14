НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп заплаши с „твърди действия“, ако Иран започне масови обесвания

          0
          3
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще реагира решително, ако иранските власти пристъпят към екзекуции чрез обесване в рамките на репресиите срещу масовото въстание срещу режима в Техеран.

          „Ще предприемем много твърди действия, ако направят подобно нещо“, каза Тръмп в интервю за CBS News, отговаряйки на въпрос за възможността иранските власти да започнат обесвания.

          - Реклама -

          Американският президент подчерта, че ескалацията на насилието срещу протестиращите ще има последствия.

          „Когато започнат да убиват хиляди хора, а сега ми говорите и за обесвания – ще видим как ще им се отрази това“, добави Тръмп.

          Изявлението идва на фона на засилващия се международен натиск срещу властите в Иран заради жестоките действия срещу демонстрантите и опасенията от нова вълна от смъртни присъди и екзекуции.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще реагира решително, ако иранските власти пристъпят към екзекуции чрез обесване в рамките на репресиите срещу масовото въстание срещу режима в Техеран.

          „Ще предприемем много твърди действия, ако направят подобно нещо“, каза Тръмп в интервю за CBS News, отговаряйки на въпрос за възможността иранските власти да започнат обесвания.

          - Реклама -

          Американският президент подчерта, че ескалацията на насилието срещу протестиращите ще има последствия.

          „Когато започнат да убиват хиляди хора, а сега ми говорите и за обесвания – ще видим как ще им се отрази това“, добави Тръмп.

          Изявлението идва на фона на засилващия се международен натиск срещу властите в Иран заради жестоките действия срещу демонстрантите и опасенията от нова вълна от смъртни присъди и екзекуции.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тайна среща между Белия дом и иранската опозиция: Уиткоф разговарял с Реза Пахлави за протестите в Иран

          Красимир Попов -
          Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф е провел тайна среща през уикенда с бившия ирански престолонаследник Реза Пахлави, който живее в изгнание, за...
          Икономика

          Аржентина отчете най-ниската инфлация от осем години насам

          Красимир Попов -
          Аржентина е регистрирала годишна инфлация от 31,5% през 2025 г., което е най-ниското равнище за последните осем години, съобщи националната статистическа агенция ИНДЕК. По данни...
          Правосъдие

          Южнокорейски съд ще обяви решението по делото срещу Юн Сук Йол на 19 февруари

          Красимир Попов -
          Южнокорейски съд възнамерява да обяви решението си на 19 февруари по делото срещу Юн Сук Йол, свързано с обявяването на военно положение през декември...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions